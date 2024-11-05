Ликвидирован пожар на месте вражеского удара в Запорожье, количество раненых выросло до 23 человек
Количество раненых из-за удара войск РФ по Запорожью возросло до 23 человек.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас пожар, возникший на месте попадания, ликвидирован.
"Благодарен всем полицейским, медикам чрезвычайникам, которые работали над устранением последствий вражеской атаки", - добавил Федоров.
Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье. Впоследствии стало известно, что 6 человек погибли, 16 ранены в результате вражеского удара по Запорожью.
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