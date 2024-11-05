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Ліквідовано пожежу на місці ворожого удару у Запоріжжі, кількість поранених зросла до 23 осіб

вибух у Запоріжжі

Кількість поранених через удар військ РФ по Запоріжжю зросла до 23 осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі пожежу, яка виникла на місці влучання, ліквідовано.

"Вдячний усім поліцейським, медикам надзвичайникам, які працювали над усуненням наслідків ворожої атаки", - додав Федоров.

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Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали удару по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі. Згодом стало відомо, що 6 людей загинули, 16 поранені внаслідок ворожого удару по Запоріжжю.

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Запоріжжя (2315) обстріл (29527) пожежа (4365)


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