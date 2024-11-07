Рашисти вдарили по Запоріжжю: влучили по лікарні, четверо загиблих та 18 поранених, зокрема діти. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські війська атакували Запоріжжя ракетами та КАБами, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Посеред дня на Україну, на цивільних людей летять російські ракети та КАБи! Масована атака по Запоріжжю. Ворог наніс 5 ударів", - йдеться в повідомленні.
За словами очільника області, є влучання по житлових будинках та лікарні.
Відомо про поранених.
Також Федоров заявив, що у Запоріжжі відомо про щонайменше одну загиблу людину, передає Радіо Свобода.
Загалом у місті п'ять влучань внаслідок російської атаки, триває рятувальна операція. Зокрема, з-під завалів дістали двох дітей, там можуть бути ще люди.
За даними ДСНС, частково зруйнований 4-х поверховий житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів дитину та передали медикам. Триває пошуково-рятувальна операція.
"За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджена будівля лікувального закладу, загорівся автомобіль. Надзвичайники ліквідували пожежу.
Ще за двома адресами пошкоджені 11 одноповерхових житлових будинків. Рятувальники ліквідували загоряння", - йдеться в повідомленні.
Попередньо 1 людина загинула, 16 травмовані та 2 врятовані. Кількість постраждалих уточнюється.
Станом на 16:50 кількість поранених зросла до 17 осіб. Серед постраждалих троє дітей - чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком 1 та 10 років.
О 17:31 Федоров повідомив, що кількість загиблих унаслідок удару росіян по Запоріжжю зросла до 4 осіб. Поранено 18 людей.
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Нехай гинуть вкроїнчики, їх не шкода((
Західні ракети мають дальність до 180км, цього мало щоб збити ворожий літак за 70км від фронту.
Ф-16 не може підлітати ближче чим 30км від лінії фронту заради безпеки.
Ф-16 повинен бути на низьких висотах для безпеки, нижче лінії радіогоризонту.
Получається 100км між Ф-16 і ворожим літаком з КАБом.
Ворожий літак перебуватиме на великій висоті для скиду КАбу, а кінетична енергія нашої ракети буде розтрачена на підйом вверх дуже швидко, бо запускати прийдеться з низької висоти швидким розгоном вверх.
Коли говорять про 180км дальності, то це за умов, що наш літак буде на великій висоті в стратосфері де низький опір повітря, ракета не получатиме сильного опору пролетить далеко, а сама точка 180км це точка падіння ракети носом в землю, кинетична швидкість ракети в цей момент буде низька.
АІМ-120 взагалі-то похєр з якого ешелона її запускають, з десятого вона може легко досягнути цілі на стодесятому.
Щодо швидкості ракети, то вона однакова що на старті, що на термінальній стадії польоту, бо двигун ракети працює однаково на всій дистанції польоту. Ракета "носом в землю" не падає, бо після проходження гранично встановленої дистанції спрацьовує механізм самоліквідації.
Є велика різниця з якої висоти запускати.
Топливо у ракети АІМ-120 вигорає за 7 секунд, це твердотопливний двигун.
При запуску з землі, наприклад з комплексу НАСАМС, дальність польоту ракети АІМ-120 становить 25км.
Яка різниця, самоліквідовується чи ні, не про це розмова, я писав про втрату кинетичної енергії, і коли пишуть дальність ракети 180км, значить уже в точці 170км, така ракета втратить швидкість до швидкості автомобіля.
Ракета АІМ-120 має 7 секунд робочого двигуна на старті, получає імпульс і летить на цьому імпульсі.
Через опір повітря кожну секунду ракета розтрачує начальну швидкість, чим дальше летить тим більше затухає швидкість.
Є багато фото, практично цілих знайдених ракет на землі, їх швидкість затухла до низьких і падаючи пологим профілем просто лягає на землю з невисокою швидкістю як швидкість атомобіля чи БПЛА і через це не розбивається на куски.
А тут ракета, тай ще з 4 махами бусту. Вразити літак на 160км може тільки якщо на зустріч, а не в догонку.