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Новини Війна
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Рашисти вдарили по Запоріжжю: влучили по лікарні, четверо загиблих та 18 поранених, зокрема діти. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська атакували Запоріжжя ракетами та КАБами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Посеред дня на Україну, на цивільних людей летять російські ракети та КАБи! Масована атака по Запоріжжю. Ворог наніс 5 ударів", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника області, є влучання по житлових будинках та лікарні. 

Відомо про поранених.

Також Федоров заявив, що у Запоріжжі відомо про щонайменше одну загиблу людину, передає Радіо Свобода.

Загалом у місті п'ять влучань внаслідок російської атаки, триває рятувальна операція. Зокрема, з-під завалів дістали двох дітей, там можуть бути ще люди.

За даними ДСНС, частково зруйнований 4-х поверховий житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів дитину та передали медикам. Триває пошуково-рятувальна операція.

"За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджена будівля лікувального закладу, загорівся автомобіль. Надзвичайники ліквідували пожежу.

Ще за двома адресами пошкоджені 11 одноповерхових житлових будинків. Рятувальники ліквідували загоряння", - йдеться в повідомленні.

Попередньо 1 людина загинула, 16 травмовані та 2 врятовані. Кількість постраждалих уточнюється.

Станом на 16:50 кількість поранених зросла до 17 осіб. Серед постраждалих троє дітей - чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком 1 та 10 років.

Читайте: Вибухи пролунали у Запорізькій області: РФ випустила КАБи

О 17:31 Федоров повідомив, що кількість загиблих унаслідок удару росіян по Запоріжжю зросла до 4 осіб. Поранено 18 людей.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 7 листопада 2024 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя 7 листопада 2024 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя 7 листопада 2024 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя 7 листопада 2024 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя 7 листопада 2024 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя 7 листопада 2024 року

Наслідки обстрілу Запоріжжя 7 листопада
Наслідки обстрілу Запоріжжя 7 листопада

Автор: 

Запоріжжя (2321) обстріл (29596)


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Топ коментарі
+15
Вони свою функцію виконали- вже ніхто не верещить "дайте нам літаки". Тепер літаки є, а змін нема.
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07.11.2024 16:02 Відповісти
+10
А де літаки F-16, вони ж начебто повинні були збивати кацапські літаки, ще до скиду КАБів?
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07.11.2024 15:44 Відповісти
+10
літаки є, і на них навіть можно політати. Але для того, щоб збивати носії КАБів - треба мати відповідну зброю і змогу користуватись системами, які роблять літак зброєю, а не прогулочним літаком.
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07.11.2024 15:57 Відповісти
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А де літаки F-16, вони ж начебто повинні були збивати кацапські літаки, ще до скиду КАБів?
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07.11.2024 15:44 Відповісти
там щось те тейво - хлопці не знають англійської, тому літаків замало. Всего США отправили в СССР 4746 самолётов, ещё 212 были отправлены из Великобритании из числа уже бывших там в эксплуатации. До СССР добрались 4952 самолёта, при этом в боях было сбито 2202 истребителя.
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07.11.2024 15:48 Відповісти
схоже, їх так дотепно "переобладнили" (як і абрамси до того), аби вони могли використовуватись лише для тренування по збиттю шахедів... і відповідні підвіски під крила нам лише мрійливо сняться. зате гріпени тормознули "до передачі" фи-16...
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07.11.2024 15:48 Відповісти
літаки є, і на них навіть можно політати. Але для того, щоб збивати носії КАБів - треба мати відповідну зброю і змогу користуватись системами, які роблять літак зброєю, а не прогулочним літаком.
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07.11.2024 15:57 Відповісти
Тобто 120 млрд! на рік на спецпенсії силовикам Є,а на зброю немає?
Нехай гинуть вкроїнчики, їх не шкода((
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07.11.2024 18:54 Відповісти
річ у тому , що АІМ-120С8 ми не можемо купити ні за які гроші, бо нам їх просто не продають. Нема політичного рішення. А також треба мати доступ до протоколу Link16 і (дуже бажано) мати стороннє цілевказання з літака ДРЛВ. А це все знов таки політичне рішення. А перспективи дуже туманні. Далекобійний європейський "Метеор" теоретично ми зможемо отримати тільки з першими літаками Міраж2000-5. Перший переданий нам ASC-890 з'явиться теж не раніше весни. Так що Запоріжжя будуть потроху методично знищувати КАБами ще довго. Є дуже мізерні шанси, що трамп може психонути, і надати відповідну зброю і можливості для наявних F-16, але це залежить від того, чи зрозуміє дональд, що його посилають ***** (якщо звісно йому це не пояснять раніше більш компетентні люди, які знайомі з російським менталітетом).
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07.11.2024 20:10 Відповісти
Вони свою функцію виконали- вже ніхто не верещить "дайте нам літаки". Тепер літаки є, а змін нема.
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07.11.2024 16:02 Відповісти
П'ять літаків - це ні про що взагалі.
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07.11.2024 16:47 Відповісти
окремо для вас: літаки є, і на них навіть можно політати. Але для того, щоб збивати носії КАБів - треба мати відповідну зброю і змогу користуватись системами, які роблять літак зброєю, а не прогулочним літаком.
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07.11.2024 20:12 Відповісти
Літаки є, користі з них нема. Тому є вони чи ні- неважливо.
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07.11.2024 20:45 Відповісти
тому треба було орієнтуватись на Європу, а не на США. Через свою саливонівську нерішучість вони втратили шанси на розвиток виробництва зброї в Україні. Дуже жаль, що американці дотисли нас і шведів щодо "гріпенів".
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07.11.2024 20:54 Відповісти
Де буданов треба вичисляти адреси пілотів РФ і ******* по їх домівках і їх марусях дронами і вбивати їх по хатах як це робе ізраїль.
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07.11.2024 17:55 Відповісти
Головне не роздратувати ***** а то візме і пердне в завтрак ЕС та штатів оце вже для них буде срака а так воні отригуючи вкусну їжу ну просто занепокохні тому і нахрен вас F16
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07.11.2024 15:59 Відповісти
Що творят варвари і жодної відповіді по рашистам, чомусь не наносятся удари по лднр а там зосереджені як ворожі склади так і казарми ,це свідомо робится чи від власної недолугості ?
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07.11.2024 16:06 Відповісти
Хаймарси заглушені GPS, уже півтора роки не попадають в глибину
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07.11.2024 16:13 Відповісти
Ніхто нікого не заглушив. Не пишить маячні. Військова техніка США не користуєтся битовим GPS.
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07.11.2024 16:49 Відповісти
звичайний GPS відрізняється від воєнного тільки точністю. кацапи глушили GPS, Був випадок що корабель НАТО на мілину сів, бо кацапи приглушили їм GPS
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07.11.2024 19:12 Відповісти
Ф-16 курять бамбук.

Західні ракети мають дальність до 180км, цього мало щоб збити ворожий літак за 70км від фронту.

Ф-16 не може підлітати ближче чим 30км від лінії фронту заради безпеки.
Ф-16 повинен бути на низьких висотах для безпеки, нижче лінії радіогоризонту.
Получається 100км між Ф-16 і ворожим літаком з КАБом.

Ворожий літак перебуватиме на великій висоті для скиду КАбу, а кінетична енергія нашої ракети буде розтрачена на підйом вверх дуже швидко, бо запускати прийдеться з низької висоти швидким розгоном вверх.

Коли говорять про 180км дальності, то це за умов, що наш літак буде на великій висоті в стратосфері де низький опір повітря, ракета не получатиме сильного опору пролетить далеко, а сама точка 180км це точка падіння ракети носом в землю, кинетична швидкість ракети в цей момент буде низька.
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07.11.2024 16:09 Відповісти
нам не дали АІМ-120С8. Навіть невідомо, чи дали С6. Тому ні про які 180 км навіть не мрійте.
АІМ-120 взагалі-то похєр з якого ешелона її запускають, з десятого вона може легко досягнути цілі на стодесятому.
Щодо швидкості ракети, то вона однакова що на старті, що на термінальній стадії польоту, бо двигун ракети працює однаково на всій дистанції польоту. Ракета "носом в землю" не падає, бо після проходження гранично встановленої дистанції спрацьовує механізм самоліквідації.
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07.11.2024 21:18 Відповісти
Ви написали маячню.
Є велика різниця з якої висоти запускати.

Топливо у ракети АІМ-120 вигорає за 7 секунд, це твердотопливний двигун.

При запуску з землі, наприклад з комплексу НАСАМС, дальність польоту ракети АІМ-120 становить 25км.

Яка різниця, самоліквідовується чи ні, не про це розмова, я писав про втрату кинетичної енергії, і коли пишуть дальність ракети 180км, значить уже в точці 170км, така ракета втратить швидкість до швидкості автомобіля.
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07.11.2024 21:34 Відповісти
ага, значить при швидкості 4М за сім секунд рекета пролітає десять кілометрів, а потім по інерції летить ще кілометрів 150 із швидкістю автомобіля, і при тому ще інколи маневрує. Дякую. Пішов це уявляти.
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07.11.2024 22:13 Відповісти
Ви не розумієте фізики польоту.

Ракета АІМ-120 має 7 секунд робочого двигуна на старті, получає імпульс і летить на цьому імпульсі.

Через опір повітря кожну секунду ракета розтрачує начальну швидкість, чим дальше летить тим більше затухає швидкість.

Є багато фото, практично цілих знайдених ракет на землі, їх швидкість затухла до низьких і падаючи пологим профілем просто лягає на землю з невисокою швидкістю як швидкість атомобіля чи БПЛА і через це не розбивається на куски.
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08.11.2024 00:51 Відповісти
вибачайте, у мене недостатньо досвіду дискутувати з опонентом, який серйозно вважає, що ракета з непрацюючим двигуном по інерції може пролетіти 160 км, і вразити при цьому літак.
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08.11.2024 01:03 Відповісти
Плануюча бомба може пролетіти без двигуна 130км. Типу JSOW.

А тут ракета, тай ще з 4 махами бусту. Вразити літак на 160км може тільки якщо на зустріч, а не в догонку.
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08.11.2024 01:07 Відповісти
Дякую. Я посилання на ваш пост про 160 км польоту ракети по інерції вже заніс у меморіз. Якщо у вас є ще якась інформація щодо того, скільки по інерції летить ракета повітря-повітря SM-6, то буду вдячний.
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08.11.2024 01:17 Відповісти
Вот так ***** хочет мира и перегаворав.
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07.11.2024 16:23 Відповісти
Про щодені злочини рашиських варварів має знати весь світ, натомість в нас граются в якийсь "план миру"в той час як ворог творить геноцид проти українського народу.
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07.11.2024 18:49 Відповісти
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07.11.2024 18:54 Відповісти
Чаєчка, Ви єдина, хто завжди на форумі з адекватними коментарями.. Респект!!
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07.11.2024 21:05 Відповісти
Ну що ?73% хочь поржали?
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07.11.2024 18:57 Відповісти
Зе нарик с первых дня своего царствия готовил Юг к сливу русне. Как бывший житель одного из курортных городов в Запорожской области могу сказать одно в лето перед вторжением в городе русни было больше чем населения города.Прекрасно помню как за неделю до оккупации города рашистами с города начали валить америкосы их было около 600 человек, а за день до вторжения убежали все менты и вояки, прекрасно помню как выезжал последний бтр, а уже утром в город ворвалась русня.Веры ЗеШкуре нет, все самолеты и оружие и деньги исчезают в бездонной глотке Ермака и шайки киевских барыг
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07.11.2024 19:05 Відповісти
Три роки війни і нічого толкового проти них навіть не розроблено. Сидять і ждуть- де воно впаде. Гірше Африки
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07.11.2024 19:24 Відповісти
Оце найбільше і пригнічує: на радарах бачать як сучки підлітають на пускові, бачать пусковий маневр, бачать політ КАБу та вектор руху, бачать як сучки повертаються на аєродроми. А зробити нічого не можуть ні з КАБом ні з літаками. Повна безпорадність.
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07.11.2024 19:51 Відповісти
Для влади місцевої і центральної це знову несподіванка. Адже їм ніхто не розповідав про то що треба імпортувати ППО а не предмети розкоші, будувати бомбосховища а не котеджі на продаж, евакуйовувати населення а не шастати по конференціям в закордонних відрядженнях.
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07.11.2024 20:45 Відповісти
підари лапотні, ЩОБ ВИ ЗДОХЛИ !!!
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07.11.2024 21:02 Відповісти
агов, обурені, пропонуйте засіб боротьби з шахедами та КАБами... за...бали. Проперділи вже всі дивани своїми обуреннями..
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07.11.2024 21:04 Відповісти
Сирун-сирський, де відповідь!
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07.11.2024 21:38 Відповісти
Чи я щось не розумію, але чому ми не б'ємо своїми КАБами по Бєлгороду та Курську? КАБ - це ж не якась надскладна зброя. Шановне панство, поясність , чому ми такі миролбиві? Хто в курсі?
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07.11.2024 21:39 Відповісти
 
 