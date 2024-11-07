Рашисти вдарили по Запоріжжю: влучили по лікарні, четверо загиблих та 18 поранених, зокрема діти. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська атакували Запоріжжя ракетами та КАБами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Посеред дня на Україну, на цивільних людей летять російські ракети та КАБи! Масована атака по Запоріжжю. Ворог наніс 5 ударів", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника області, є влучання по житлових будинках та лікарні.

Відомо про поранених.

Також Федоров заявив, що у Запоріжжі відомо про щонайменше одну загиблу людину, передає Радіо Свобода.

Загалом у місті п'ять влучань внаслідок російської атаки, триває рятувальна операція. Зокрема, з-під завалів дістали двох дітей, там можуть бути ще люди.

За даними ДСНС, частково зруйнований 4-х поверховий житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів дитину та передали медикам. Триває пошуково-рятувальна операція.

"За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджена будівля лікувального закладу, загорівся автомобіль. Надзвичайники ліквідували пожежу.

Ще за двома адресами пошкоджені 11 одноповерхових житлових будинків. Рятувальники ліквідували загоряння", - йдеться в повідомленні.

Попередньо 1 людина загинула, 16 травмовані та 2 врятовані. Кількість постраждалих уточнюється.

Станом на 16:50 кількість поранених зросла до 17 осіб. Серед постраждалих троє дітей - чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком 1 та 10 років.

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О 17:31 Федоров повідомив, що кількість загиблих унаслідок удару росіян по Запоріжжю зросла до 4 осіб. Поранено 18 людей.















