Російська ракета поцілили у будинок у Запоріжжі: "Дах на мене упав, а сім’я у будинку була. Дитину я першою розкопав...". ВIДЕО

Росіяни поцілили у приватний житловий будинок у Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поранення отримало троє людей: чоловік, дружина та їхня дитина. Чоловік під час удару був на вулиці, тож саме він почав діставати своїх рідних із-під завалів.

"Дах на мене упав, а сім'я у будинку була. Дитину я першою розкопав, а потім прийшли хлопці і дістали дружину", - каже чоловік.

Обоє - і дитина, і жінка, були госпіталізовані до лікарні. Чоловіку медики надали допомогу на місці.

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Нагадаємо, що російські війська атакували Запоріжжя ракетами та КАБами, внаслідок чого є поранені. Ворог наніс 5 ударів ракетами та КАБами.

За словами очільника області Івана Федорова, є влучання по житлових будинках та лікарні. Відомо про поранених. Також Федоров заявив, що у Запоріжжі відомо про щонайменше одну загиблу людину, передає Радіо Свобода. Загалом у місті п'ять влучань внаслідок російської атаки, триває рятувальна операція. Зокрема, з-під завалів дістали двох дітей, там можуть бути ще люди.

За даними ДСНС, частково зруйнований 4-х поверховий житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів дитину та передали медикам. Триває пошуково-рятувальна операція. Ще за двома адресами пошкоджені 11 одноповерхових житлових будинків.людина загинула, 16 травмовані та 2 врятовані. Кількість постраждалих уточнюється.

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