Зеленський про обстріл Запоріжжя: Кожен такий удар знищує сенс заяв про необхідність дзвінків у Кремль. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по Запоріжжю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.
За словами президента, внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок, приватні будинки, а також пошкоджено будівлю онколікарню. Наразі під завалами шукають людей, відомо про загиблого та поранених.
"Кожен такий російський удар не тільки вбиває людей і руйнує життя, а й знищує сенс будь-яких слів про те, що нібито не вистачає розмов із Росією, якихось дзвінків у Кремль. Там отримують задоволення від загибелі людей. І тому саме ППО для України, можливість знищувати російську військову авіацію, дозвіл для України на далекобійні удари проти окупанта – ось це є справжнім захистом життя. І я вдячний усім у світі, хто саме із цим допомагає", - додав глава держави.
Нагадаємо, 7 листопада російські загарбники обстріляли Запоріжжя.
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