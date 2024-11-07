УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9897 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 324 14

Зеленський про обстріл Запоріжжя: Кожен такий удар знищує сенс заяв про необхідність дзвінків у Кремль. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами президента, внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок, приватні будинки, а також пошкоджено будівлю онколікарню. Наразі під завалами шукають людей, відомо про загиблого та поранених.

"Кожен такий російський удар не тільки вбиває людей і руйнує життя, а й знищує сенс будь-яких слів про те, що нібито не вистачає розмов із Росією, якихось дзвінків у Кремль. Там отримують задоволення від загибелі людей. І тому саме ППО для України, можливість знищувати російську військову авіацію, дозвіл для України на далекобійні удари проти окупанта – ось це є справжнім захистом життя. І я вдячний усім у світі, хто саме із цим допомагає", - додав глава держави.

Нагадаємо, 7 листопада російські загарбники обстріляли Запоріжжя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 11 тис. ударів завдали окупанти в жовтні по Запорізькій області, - ОВА

Зеленський прокоментував обстріл Запоріжжя 7 листопада
Зеленський прокоментував обстріл Запоріжжя 7 листопада
Зеленський прокоментував обстріл Запоріжжя 7 листопада
Зеленський прокоментував обстріл Запоріжжя 7 листопада

Автор: 

Запоріжжя (2321) Зеленський Володимир (24607) обстріл (29612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Краще розкажи де твої удари,де 1 млн дронів,де твої суперракети Паляниця та Маца? І скажи де твій дружок-слуга,ізраїльтянин Куницький?
показати весь коментар
07.11.2024 16:56 Відповісти
+9
Де удари у відповідь ? Непокаране зло буде постійно повертатись і знову вбивати. Єдине що може це зупинити- це удар у відповідь по містах нацистської россії. Лаптьожно-балалаєчні виродки повинні дохнути під руїнами своїх багатоквартирних домів. Дєрьмо россійського миру повинно прийти в кожну россійську квартиру. Тільки тоді в нас буде хоч якась безпека.
показати весь коментар
07.11.2024 17:00 Відповісти
+9
Паляниця зроблена в одному екземплярі. Після кожної подібної трагедії цей виставочний дрон будуть запускати по ТВ для заспокоєння лохів.
показати весь коментар
07.11.2024 17:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще розкажи де твої удари,де 1 млн дронів,де твої суперракети Паляниця та Маца? І скажи де твій дружок-слуга,ізраїльтянин Куницький?
показати весь коментар
07.11.2024 16:56 Відповісти
Паляниця зроблена в одному екземплярі. Після кожної подібної трагедії цей виставочний дрон будуть запускати по ТВ для заспокоєння лохів.
показати весь коментар
07.11.2024 17:02 Відповісти
невже не ясно що в ізгаілі сидить бо вони свого не видадуть навіть соплеменнику
показати весь коментар
07.11.2024 17:11 Відповісти
позваниваешь значит
показати весь коментар
07.11.2024 17:00 Відповісти
Де удари у відповідь ? Непокаране зло буде постійно повертатись і знову вбивати. Єдине що може це зупинити- це удар у відповідь по містах нацистської россії. Лаптьожно-балалаєчні виродки повинні дохнути під руїнами своїх багатоквартирних домів. Дєрьмо россійського миру повинно прийти в кожну россійську квартиру. Тільки тоді в нас буде хоч якась безпека.
показати весь коментар
07.11.2024 17:00 Відповісти
Удари у відповідь по житловим будинкам кацапів? А на Х? Щоб сприяти їхній пропаганді, та ще більше тих андрофагів пішло у армію?
Все, що є - по військовим цілям!
показати весь коментар
07.11.2024 18:01 Відповісти
зато зечму є про що ввечері гундосити
показати весь коментар
07.11.2024 17:08 Відповісти
Які дзвінки? Татаров туди їздить. д'єрмак теж нишком плани ЗСУ відвозить.
показати весь коментар
07.11.2024 17:12 Відповісти
Кожний такий удар це цвях тобі недомку який поліз в президенти що ти дурень але зараз твій буданов з ГУР повинен не розважаться з недоумком Гогі та твоею секретарщою Машою в будинку злодіїв яких ви не караете а берете з них ренту, а вичисляти адреси пілотів РФ і ******* по їх домівках і їх марусях дронами і вбивати їх по хатах як це робе ізраїль. А якщо не може то пішов ***** і ти разом з ним. Державою повинні керувати патріот і досвідчені люди а не клоун з згрею зрадників
показати весь коментар
07.11.2024 17:36 Відповісти
Вони всі обрані мудрим нарідом на останніх і найбільш демократичних виборах в Україні.
показати весь коментар
07.11.2024 17:41 Відповісти
Ну звісно ж, пересічних багато, їх вистачить надовго, поки зелене чмо корчить із себе дартаньяна.
показати весь коментар
07.11.2024 17:47 Відповісти
 
 