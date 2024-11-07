Майже 11 тис. ударів завдали окупанти в жовтні по Запорізькій області, - ОВА

Запорізький напрямок перебуває під постійним вогнем російських військ, зокрема в жовтні окупанти завдали по населених пунктах Запоріжжя майже 11 тис. ударів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, від початку повномасштабного вторгнення у Запорізькій області понад 1700 мирних жителів були поранені, 570 - загинули, серед них 38 дітей. Зруйновано та пошкоджено понад 16 100 домогосподарств.



Так, прифронтові населені пункти області перебувають під постійною загрозою. У селах Комишуваха, Оріхів, Гуляйполе ворог цілеспрямовано полює на цивільних за допомогою FPV-дронів, атакуючи людей, які просто працюють на городах чи займаються господарством.

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"Оборона Запорізької області — пріоритет. Для підтримки військових у регіоні створено рекордний оборонний фонд, ведеться активне комплектування підрозділів для виконання бойових завдань. Запорізька область також лідирує в будівництві фортифікаційних споруд", - додав Федоров.

Також він розповів про наслідки ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі 5 листопада, зазначивши, що постраждали 25 осіб, 8 людей загинули. Ще 9 постраждалих залишаються в лікарні.

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