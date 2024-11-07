Російські загарбники за добу майже 300 разів вдарили по населених пунктах Запорізької області

Минулої доби, 6 листопада, армія РФ завдала 299 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Протягом доби війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Васильковому, Луговому, Новодарівці, Вільнянці, Малій Токмачці та Омельнику. А також:

161 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку,

Роботине, Малинівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Новодарівку та Ольгівське.

Роботине, Малинівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Новодарівку та Ольгівське. 10 обстрілів із РСЗВ завдано по території Роботиного та Новодарівки.

120 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новодарівці, Роботиному, Ольгівському, Білогір'ю, Малій Токмачці та Малинівці.

"Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні мешканці не постраждали", - зазначив Федоров.

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