РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3825 посетителей онлайн
Новости
406 1

Российские захватчики за сутки почти 300 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области

Запорізька область

За минувшие сутки, 6 ноября, армия РФ нанесла 299 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

В течение суток войска РФ осуществили 8 авиационных ударов по Васильковому, Луговому, Новодаровке, Вольнянке, Малой Токмачке и Омельнику. А также:

  • 161 БПЛА различной модификации атаковали Лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку,
    Работино, Малиновку, Малую Токмачку, Белогорье, Новодаровку и Ольговское.
  • 10 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Работино и Новодаровки.
  • 120 артиллерийских ударов пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новодаровке, Работино, Ольговскому, Белогорью, Малой Токмачке и Малиновке.

"Поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

Читайте: Число жертв ракетного удара РФ по Запорожью возросло до 7, ранены 25 человек

Автор: 

обстрел (28254) Запорожская область (3256)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.11.2024 07:17 Ответить
 
 