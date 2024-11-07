Российские захватчики за сутки почти 300 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области
За минувшие сутки, 6 ноября, армия РФ нанесла 299 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
В течение суток войска РФ осуществили 8 авиационных ударов по Васильковому, Луговому, Новодаровке, Вольнянке, Малой Токмачке и Омельнику. А также:
- 161 БПЛА различной модификации атаковали Лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку,
Работино, Малиновку, Малую Токмачку, Белогорье, Новодаровку и Ольговское.
- 10 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Работино и Новодаровки.
- 120 артиллерийских ударов пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новодаровке, Работино, Ольговскому, Белогорью, Малой Токмачке и Малиновке.
"Поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.
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показать весь комментарий07.11.2024 07:17 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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