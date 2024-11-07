Почти 11 тыс. ударов нанесли оккупанты в октябре по Запорожской области, - ОВА

Запорожское направление находится под постоянным огнем российских войск, в частности в октябре оккупанты нанесли по населенным пунктам Запорожья почти 11 тыс. ударов.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения в Запорожской области более 1700 мирных жителей были ранены, 570 - погибли, среди них 38 детей. Разрушены и повреждены более 16 100 домохозяйств.



Так, прифронтовые населенные пункты области находятся под постоянной угрозой. В селах Камышеваха, Орехов, Гуляйполе враг целенаправленно охотится на гражданских с помощью FPV-дронов, атакуя людей, которые просто работают на огородах или занимаются хозяйством.

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"Оборона Запорожской области - приоритет. Для поддержки военных в регионе создан рекордный оборонный фонд, ведется активное комплектование подразделений для выполнения боевых задач. Запорожская область также лидирует в строительстве фортификационных сооружений", - добавил Федоров.

Также он рассказал о последствиях ракетного удара по объекту инфраструктуры на Запорожье 5 ноября, отметив, что пострадали 25 человек, 8 человек погибли. Еще 9 пострадавших остаются в больнице.

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