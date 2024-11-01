Захватчики ежедневно наносят около 500 ударов на Запорожском направлении, - Силы обороны Юга
Ежедневно на Запорожском направлении россияне наносят около 500 ударов по позициям украинских защитников и прифронтовых городах и селах.
Об этом в комментарии "Суспільному" сказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, ежедневно на Запорожском направлении фиксируется около 200 вражеских ударов беспилотниками и 150-200 обстрелов из артиллерии и РСЗО.
"В частности, по Малой Токмачке до 10-12 управляемых авиабомб, применяют и штурмовую армейскую авиацию тоже по 30-40 авиационных неуправляемых ракет", - рассказал Волошин.
Кроме этого, по словам спикера, захватчики готовятся к штурмам на Времевском направлении - границе Донецкой и Запорожской областей. Вероятно, россияне будут атаковать малыми группами пехоты, от 5 до 10 человек, при поддержке бронетехники.
Как отмечает Волошин, сейчас на этом направлении крупных группировок и предпосылок для масштабных наступательных действий со стороны российских оккупантов не наблюдается.
"Для поддержки действий этих малых групп будет привлекаться бронированная техника, как средство поддержки действий этой малой пехоты. Это просто их бронетехника будет поддерживать действия их пехоты, когда та будет штурмовать наши позиции. Речь о масштабном наступлении пока не идет", - рассказал представитель Сил обороны Юга.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль