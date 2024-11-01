Захватчики ежедневно наносят около 500 ударов на Запорожском направлении, - Силы обороны Юга

Ежедневно на Запорожском направлении россияне наносят около 500 ударов по позициям украинских защитников и прифронтовых городах и селах.

Об этом в комментарии "Суспільному" сказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, ежедневно на Запорожском направлении фиксируется около 200 вражеских ударов беспилотниками и 150-200 обстрелов из артиллерии и РСЗО.

"В частности, по Малой Токмачке до 10-12 управляемых авиабомб, применяют и штурмовую армейскую авиацию тоже по 30-40 авиационных неуправляемых ракет", - рассказал Волошин.

Кроме этого, по словам спикера, захватчики готовятся к штурмам на Времевском направлении - границе Донецкой и Запорожской областей. Вероятно, россияне будут атаковать малыми группами пехоты, от 5 до 10 человек, при поддержке бронетехники.

Читайте также: РФ нет наступательных группировок на юге. Возле Левадного все еще продолжаются стабилизационные действия, - Силы обороны Юга

Как отмечает Волошин, сейчас на этом направлении крупных группировок и предпосылок для масштабных наступательных действий со стороны российских оккупантов не наблюдается.

"Для поддержки действий этих малых групп будет привлекаться бронированная техника, как средство поддержки действий этой малой пехоты. Это просто их бронетехника будет поддерживать действия их пехоты, когда та будет штурмовать наши позиции. Речь о масштабном наступлении пока не идет", - рассказал представитель Сил обороны Юга.

Читайте также: Рашисты готовят штурмы с бронетехникой на Запорожском направлении, - Силы обороны Юга