У РФ нет наступательных группировок на юге. Около Левадного все еще продолжаются стабилизационные действия, - Силы обороны Юга

На юге Украины российская армия, включая силы в оккупированном Крыму, сосредоточила около 200 тысяч военных. Значительных продвижений у противника нет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин

"На данное время враг не создал наступательных группировок, как сообщает наша разведка, однако на нескольких отрезках он создает дополнительные штурмовые группы для ведения штурмовых действий малыми силами пехоты", - сказал он.

Волошин отметил, что между всеми направлениями юга оккупанты распределяют свои силы, учитывая то, где они будут наращивать усилия, а где планируют держать оборону.

По его словам, сейчас значительных продвижений врага там нет.

Несколько дней назад из-за постоянных штурмовых действий враг вклинился на небольшое расстояние, на глубину взводного опорного пункта возле села Левадное. Сейчас Силы обороны Юга проводят стабилизационную операцию, чтобы выровнять положение", - рассказал представитель Сил обороны Юга.

По его словам, оккупанты продолжают удары авиацией, КАБами и ракетами, проводят контрбатарейную борьбу.

В то же время спикер добавил, что на Херсонщине подавляющее большинство островов находится под огневым контролем Сил обороны Украины.

Ранее аналитики проекта DeepState заявили, что российские захватчики оккупировали село Левадное Запорожской области.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что Вооруженные силы Украины проводят стабилизационную операцию в районе села Левадное Запорожской области.