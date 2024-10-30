РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4096 посетителей онлайн
Новости Война
1 605 10

У РФ нет наступательных группировок на юге. Около Левадного все еще продолжаются стабилизационные действия, - Силы обороны Юга

Сили оборони Півдня розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку

На юге Украины российская армия, включая силы в оккупированном Крыму, сосредоточила около 200 тысяч военных. Значительных продвижений у противника нет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"На данное время враг не создал наступательных группировок, как сообщает наша разведка, однако на нескольких отрезках он создает дополнительные штурмовые группы для ведения штурмовых действий малыми силами пехоты", - сказал он.

Волошин отметил, что между всеми направлениями юга оккупанты распределяют свои силы, учитывая то, где они будут наращивать усилия, а где планируют держать оборону.

По его словам, сейчас значительных продвижений врага там нет.

Также читайте: ВСУ проводят стабилизационные действия в районе Левадного, - Волошин

Несколько дней назад из-за постоянных штурмовых действий враг вклинился на небольшое расстояние, на глубину взводного опорного пункта возле села Левадное. Сейчас Силы обороны Юга проводят стабилизационную операцию, чтобы выровнять положение", - рассказал представитель Сил обороны Юга.

По его словам, оккупанты продолжают удары авиацией, КАБами и ракетами, проводят контрбатарейную борьбу.

В то же время спикер добавил, что на Херсонщине подавляющее большинство островов находится под огневым контролем Сил обороны Украины.

Читайте также: Угрозы прорыва оккупантов на Херсон со стороны Днепровских островов нет, - Силы обороны юга

Ранее аналитики проекта DeepState заявили, что российские захватчики оккупировали село Левадное Запорожской области.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что Вооруженные силы Украины проводят стабилизационную операцию в районе села Левадное Запорожской области.

Автор: 

Запорожская область (3549) Силы обороны юга (439)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
я здається такі побрехеньки від зеленої гнилі вже чув.. Аааааа....точно.. саме перед початком війни.. шашлики-машлики, розмінування Чонгару
показать весь комментарий
30.10.2024 10:01 Ответить
+5
Та і взагалі війни не буде, то все байден нагнітає.
показать весь комментарий
30.10.2024 10:44 Ответить
+4
То й добре. Всі на шашлики.
показать весь комментарий
30.10.2024 10:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То й добре. Всі на шашлики.
показать весь комментарий
30.10.2024 10:01 Ответить
я здається такі побрехеньки від зеленої гнилі вже чув.. Аааааа....точно.. саме перед початком війни.. шашлики-машлики, розмінування Чонгару
показать весь комментарий
30.10.2024 10:01 Ответить
Це певно про Запорізьку область. В Донецькій все навпаки. Хтось же рветься у бік Костянтинополя.
показать весь комментарий
30.10.2024 10:12 Ответить
немає віри піздаболам і ворогам...
показать весь комментарий
30.10.2024 10:22 Ответить
Їм і не треба там їх мати. Зайдуть на Запоріжжя через Дніпропетровську область, коли донецький фронт, посиплеться повністю
показать весь комментарий
30.10.2024 10:22 Ответить
Після прориву лінії оборони на сході чомусь не віриться висновки командирів Зелі на півдні. Влада робила все, щоб той фронт посипався і першою було їх дією не підготовка нормальних першої, другої і третьої лінії оборони(інженерних споруд для війська), хоча би так, як це зробили кацапи.
показать весь комментарий
30.10.2024 10:25 Ответить
Та і взагалі війни не буде, то все байден нагнітає.
показать весь комментарий
30.10.2024 10:44 Ответить
Наша пісенька красива, заспіваймо спочатку. Те ж саме чули від початку року по всім напрямкам.
показать весь комментарий
30.10.2024 11:41 Ответить
Умєров. тебе послухати вони взагалі ні хєра не мають. Тільки якось від початку жовтня 500 кв/км території зайняли. Коли ви зеленоморді заткнетеся?
показать весь комментарий
30.10.2024 13:08 Ответить
РФ немає наступальних угруповань Джерело:
*********

У даному випадку "не має" треба писати роздільно.
Якби було "У РФ немає...", - тоді разом.

Наприклад, - "я не маю... (грошей)", але "у мене немає... (грошей)".
показать весь комментарий
30.10.2024 13:08 Ответить
 
 