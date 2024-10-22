Угрозы прорыва оккупантов на Херсон со стороны Днепровских островов нет, - Силы обороны юга
По состоянию на 22 октября не фиксируется угрозы прорыва российских захватчиков со стороны Днепровских островов вблизи Херсона.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает NV, информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается островной части линии боевого соприкосновения, расположенной напротив Херсона, то она находится под огневым контролем Сил обороны Украины. Поэтому вблизи самого Херсона столь большой опасности прорыва или форсирования Днепра нет", - сказал Волошин.
В то же время он не исключает, что враг может предпринять попытку форсировать некоторые проливы и пытаться захватить некоторые острова, которые там есть.
По словам спикера, россияне проводят разведывательно-поисковые действия и пытаются обнаружить огневые средства Сил обороны.
"Враг все время будет пытаться пройти на правый берег, потому что он понимает, что получив под контроль острова, он может еще больше угрожать и Херсону, и тем населенным пунктам, которые расположены на правом берегу", - рассказал Волошин.
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А що с загрозами прориву на ІНШИХ напрямках?
При Залужному Правобережжя звільнили, а зараз клянуться що загрози немає.
Ви ще про Одесу щось заспокійливе напишіть, довбодятли !