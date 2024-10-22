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Угрозы прорыва оккупантов на Херсон со стороны Днепровских островов нет, - Силы обороны юга

Загрози прориву російських окупантів на Херсон немає

По состоянию на 22 октября не фиксируется угрозы прорыва российских захватчиков со стороны Днепровских островов вблизи Херсона.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает NV, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается островной части линии боевого соприкосновения, расположенной напротив Херсона, то она находится под огневым контролем Сил обороны Украины. Поэтому вблизи самого Херсона столь большой опасности прорыва или форсирования Днепра нет", - сказал Волошин.

В то же время он не исключает, что враг может предпринять попытку форсировать некоторые проливы и пытаться захватить некоторые острова, которые там есть.

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По словам спикера, россияне проводят разведывательно-поисковые действия и пытаются обнаружить огневые средства Сил обороны.

"Враг все время будет пытаться пройти на правый берег, потому что он понимает, что получив под контроль острова, он может еще больше угрожать и Херсону, и тем населенным пунктам, которые расположены на правом берегу", - рассказал Волошин.

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армия РФ (19682) Херсон (2897) Силы обороны юга (348)


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коли кажуть ..загрози немає..., то стаю як скліфасофський
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22.10.2024 21:09 Ответить
Та да ...Марченко прибрали ...тепер помалу зеленські і Херсон хочуть здати ...
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22.10.2024 21:20 Ответить
РАШИСТИ ОБОВ'ЯЗКОВО ПІДУТЬ НА ХЕРСОН, БО ВІН ПРОПИСАНИЙ У ОРКІВ В КОНСТИТУЦІЇ.
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22.10.2024 21:21 Ответить
Коли читаю подібні новини, зразу виникає питання:
А що с загрозами прориву на ІНШИХ напрямках?
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22.10.2024 21:53 Ответить
Дожились !

При Залужному Правобережжя звільнили, а зараз клянуться що загрози немає.

Ви ще про Одесу щось заспокійливе напишіть, довбодятли !
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23.10.2024 02:28 Ответить
Я так розумію, що наш плацдарм на лівому березі-- "фсьо" ?
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23.10.2024 07:26 Ответить
 
 