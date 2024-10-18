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Новости Война
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На юге Силы обороны за сутки уничтожили 71 оккупанта и 31 единицу вооружения и военной техники

Втрати армії РФ на півдні

За прошедшие сутки российская армия потеряла на юге 71 человека личного состава.

Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение суток потери личного состава противника составляют 71 человек.

Также враг потерял 31 единицу вооружения и военной техники, из них:

  • 14 единиц автомобильной и бронированной техники;
  • 1 миномет;
  • 3 пушки;
  • 2 мотоцикла;
  • 3 РЕБ;
  • 2 БПЛА (ZALA);
  • 1 лодку;
  • 2 генератора;
  • 2 квадроцикла.

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Также украинские защитники уничтожили 3 БПЛА типа "Shahed-136" и поразили 7 блиндажей, место хранения боеприпасов и наблюдательный пункт.

Как отмечается, за неделю Силы обороны Юга уничтожили около двух десятков вражеских БПЛА типа ZALA, Орлан, Supercam.

Ситуация на Юге

Отмечается, что за минувшие сутки зафиксировано 5 штурмов на Херсонском и 1 штурм - на Запорожском направлениях.

Оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы, наносят авиационные удары, применяют ударные БПЛА различных типов, ведут аэроразведку.

За вчера враг применил 174 FPV-дрона, из них 1 типа "Ланцет", сбросил с БПЛА 202 осколочных боеприпаса.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 675 800 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19665) ликвидация (3686) уничтожение (7238) Силы обороны юга (347)


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