На юге Силы обороны за сутки уничтожили 71 оккупанта и 31 единицу вооружения и военной техники

За прошедшие сутки российская армия потеряла на юге 71 человека личного состава.

Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение суток потери личного состава противника составляют 71 человек.



Также враг потерял 31 единицу вооружения и военной техники, из них:

14 единиц автомобильной и бронированной техники;

1 миномет;

3 пушки;

2 мотоцикла;

3 РЕБ;

2 БПЛА (ZALA);

1 лодку;

2 генератора;

2 квадроцикла.

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Также украинские защитники уничтожили 3 БПЛА типа "Shahed-136" и поразили 7 блиндажей, место хранения боеприпасов и наблюдательный пункт.

Как отмечается, за неделю Силы обороны Юга уничтожили около двух десятков вражеских БПЛА типа ZALA, Орлан, Supercam.

Ситуация на Юге

Отмечается, что за минувшие сутки зафиксировано 5 штурмов на Херсонском и 1 штурм - на Запорожском направлениях.



Оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы, наносят авиационные удары, применяют ударные БПЛА различных типов, ведут аэроразведку.



За вчера враг применил 174 FPV-дрона, из них 1 типа "Ланцет", сбросил с БПЛА 202 осколочных боеприпаса.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 675 800 российских захватчиков.