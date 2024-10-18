На юге Силы обороны за сутки уничтожили 71 оккупанта и 31 единицу вооружения и военной техники
За прошедшие сутки российская армия потеряла на юге 71 человека личного состава.
Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Так, в течение суток потери личного состава противника составляют 71 человек.
Также враг потерял 31 единицу вооружения и военной техники, из них:
- 14 единиц автомобильной и бронированной техники;
- 1 миномет;
- 3 пушки;
- 2 мотоцикла;
- 3 РЕБ;
- 2 БПЛА (ZALA);
- 1 лодку;
- 2 генератора;
- 2 квадроцикла.
Также украинские защитники уничтожили 3 БПЛА типа "Shahed-136" и поразили 7 блиндажей, место хранения боеприпасов и наблюдательный пункт.
Как отмечается, за неделю Силы обороны Юга уничтожили около двух десятков вражеских БПЛА типа ZALA, Орлан, Supercam.
Ситуация на Юге
Отмечается, что за минувшие сутки зафиксировано 5 штурмов на Херсонском и 1 штурм - на Запорожском направлениях.
Оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы, наносят авиационные удары, применяют ударные БПЛА различных типов, ведут аэроразведку.
За вчера враг применил 174 FPV-дрона, из них 1 типа "Ланцет", сбросил с БПЛА 202 осколочных боеприпаса.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 675 800 российских захватчиков.
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