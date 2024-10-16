РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9835 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 479 6

Российские войска усилили присутствие на Кинбурнской косе, но осуществлять оттуда наступление довольно проблематично, - Силы обороны Юга

Армія РФ посилила присутність на Кінбурнській косі

Войска РФ усилили свое присутствие на Кинбурнской косе, чтобы обезопасить себя и помешать Силам обороны Украины захватить там плацдарм.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Кинбурнская коса - это именно тот... плацдарм, откуда удобно вести обстрелы и Очакова, и прибрежных территорий. Но осуществлять оттуда какие-то наступления, форсирование - довольно проблематично. А усилили они свой контингент там для того, чтобы обезопасить себя, чтобы наши Силы не форсировали эту косу, не стремились захватить там плацдарм", - рассказал спикер.

Также он сообщил, что оккупанты усилили свое присутствие на территории Кинбурнской косы несколько недель назад. Кроме того, оккупанты перебросили на Тендровскую косу дивизион речных катеров из Севастополя для усиления обороны этого направления.

Также читайте: Оккупанты усиливают свое присутствие на Кинбурнской косе. Они могут планировать штурм, - Силы обороны юга

Автор: 

Волошин Владислав (62) Кинбурнская (20) Силы обороны юга (344)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
побудують міст та проведуть наступ
показать весь комментарий
16.10.2024 17:03 Ответить
Нарешті до наших "речників " дійшло ,що наступати з Кінбурської коси незручно.
показать весь комментарий
16.10.2024 17:16 Ответить
Значить підуть. А куди поділись показові удари по косі, та ще й селфі на фоні прапора після висадки спецназу ГУР?
показать весь комментарий
16.10.2024 17:22 Ответить
А разве у показательных выступлений может быть какая либо другая цель, кроме показухи ?

Я вообще удивлен, что кто-то помнит, как это активно пиарилось
показать весь комментарий
16.10.2024 18:54 Ответить
Здається мені, що туди вони зігнали своїх зеків та інших неблагодійних чмобіків, щоб вони не СЗЧеснули. Бо коса - готова зона.
показать весь комментарий
16.10.2024 19:19 Ответить
Головне шатли туди запустити...
показать весь комментарий
16.10.2024 19:41 Ответить
 
 