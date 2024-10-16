Российские войска усилили присутствие на Кинбурнской косе, но осуществлять оттуда наступление довольно проблематично, - Силы обороны Юга

Войска РФ усилили свое присутствие на Кинбурнской косе, чтобы обезопасить себя и помешать Силам обороны Украины захватить там плацдарм.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Кинбурнская коса - это именно тот... плацдарм, откуда удобно вести обстрелы и Очакова, и прибрежных территорий. Но осуществлять оттуда какие-то наступления, форсирование - довольно проблематично. А усилили они свой контингент там для того, чтобы обезопасить себя, чтобы наши Силы не форсировали эту косу, не стремились захватить там плацдарм", - рассказал спикер.

Также он сообщил, что оккупанты усилили свое присутствие на территории Кинбурнской косы несколько недель назад. Кроме того, оккупанты перебросили на Тендровскую косу дивизион речных катеров из Севастополя для усиления обороны этого направления.

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