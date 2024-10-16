Російські війська посилили присутність на Кінбурнській косі, але здійснювати звідти наступ доволі проблематично, - Сили оборони Півдня

Війська РФ посилили свою присутність на Кінбурнській косі, щоб убезпечити себе й завадити Силам оборони України захопити там плацдарм.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Кінбурнська коса - це саме той... плацдарм, звідки зручно вести обстріли і Очакова, і прибережних територій, але здійснювати звідти якісь наступи, форсування, доволі проблематично. А посилили вони свій контингент там для того, щоб убезпечити себе, щоб наші сили не форсували цю косу, не прагнули захопити там плацдарм", - розповів речник.

Також він повідомив, що окупанти посилили свою присутність на території Кінбурнської коси кілька тижнів тому. Крім того, окупанти перекинули на Тендрівську косу дивізіон річкових катерів із Севастополя для посилення оборони цього напрямку.

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