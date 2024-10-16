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Російські війська посилили присутність на Кінбурнській косі, але здійснювати звідти наступ доволі проблематично, - Сили оборони Півдня

Армія РФ посилила присутність на Кінбурнській косі

Війська РФ посилили свою присутність на Кінбурнській косі, щоб убезпечити себе й завадити Силам оборони України захопити там плацдарм.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Кінбурнська коса - це саме той... плацдарм, звідки зручно вести обстріли і Очакова, і прибережних територій, але здійснювати звідти якісь наступи, форсування, доволі проблематично. А посилили вони свій контингент там для того, щоб убезпечити себе, щоб наші сили не форсували цю косу, не прагнули захопити там плацдарм", - розповів речник.

Також він повідомив, що окупанти посилили свою присутність на території Кінбурнської коси кілька тижнів тому. Крім того, окупанти перекинули на Тендрівську косу дивізіон річкових катерів із Севастополя для посилення оборони цього напрямку.

Також читайте: Кінбурнська коса нині є фактично зоною бойових дій, і доволі активних, - Плетенчук

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Кінбурнська коса (24) Сили оборони півдня (370)


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побудують міст та проведуть наступ
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16.10.2024 17:03 Відповісти
Нарешті до наших "речників " дійшло ,що наступати з Кінбурської коси незручно.
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16.10.2024 17:16 Відповісти
Значить підуть. А куди поділись показові удари по косі, та ще й селфі на фоні прапора після висадки спецназу ГУР?
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16.10.2024 17:22 Відповісти
А разве у показательных выступлений может быть какая либо другая цель, кроме показухи ?

Я вообще удивлен, что кто-то помнит, как это активно пиарилось
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16.10.2024 18:54 Відповісти
Здається мені, що туди вони зігнали своїх зеків та інших неблагодійних чмобіків, щоб вони не СЗЧеснули. Бо коса - готова зона.
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16.10.2024 19:19 Відповісти
Головне шатли туди запустити...
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16.10.2024 19:41 Відповісти
 
 