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Кінбурнська коса (22) Плетенчук Дмитро (153)

Кінбурнська коса нині є фактично зоною бойових дій, і доволі активних, - Плетенчук

Ситуація на Кінбурнській косі

Унаслідок бойових дій Кінбурнська коса в Миколаївській області нині є фактично зоною бойових дій, росіяни облаштували там свої позиції, звідки періодично здійснюють обстріли і отримують відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Плетенчук зазначив, що російським окупантам байдуже до того, що Кінбурнська коса була заповідником і важливим природним ресурсом. Вони облаштовували там свої позиції і звідти періодично проводили обстріли. Здебільшого від них потерпали південна частина Миколаївської області, Дніпровсько-Бузький Лиман і Херсонщина.

"Звісно, в такому разі ця територія стає зоною бойових дій, вони (росіяни. – Ред.) отримують відповідь. Внаслідок цього можуть відбуватися займання, лісові пожежі. Тому, на жаль, такі факти мають місце, тому що зараз це фактично зона бойових дій, і доволі активних".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ використовує "Калібри" переважно лише під час комбінованих атак на Україну, - Плетенчук

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Ех, які місця! Скількі спогадів...****** русня
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19.09.2024 16:12 Відповісти
И тех лет не прошло, вспомнили.
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19.09.2024 16:20 Відповісти
 
 