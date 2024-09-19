Кинбурнская коса сейчас является фактически зоной боевых действий, и достаточно активных, - Плетенчук

В результате боевых действий Кинбурнская коса в Николаевской области сейчас является фактически зоной боевых действий, россияне обустроили там свои позиции, откуда периодически осуществляют обстрелы и получают ответ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Плетенчук отметил, что российским оккупантам безразлично, что Кинбурнская коса была заповедником и важным природным ресурсом. Они обустраивали там свои позиции и оттуда периодически проводили обстрелы. В основном от них страдали южная часть Николаевской области, Днепровско-Бугский Лиман и Херсонщина.

"Конечно, в таком случае эта территория становится зоной боевых действий, и они (россияне. - Ред.) получают ответный удар. Вследствие этого могут происходить возгорания, лесные пожары. К сожалению, такие факты имеют место, потому что сейчас это фактически зона боевых действий, и довольно активных".

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