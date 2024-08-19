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Уничтожение целей РФ на Кинбурнской косе легионерами ГУР МО. ВИДЕО

Воины группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО уничтожили ряд российских целей на Кинбурнской косе.

Видео обнародовала пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Так, защитники поразили и уничтожили:

  • Пулеметный расчет;
  • БМ "Тигр";
  • БТР с личным составом;
  • Наблюдательный пункт;
  • Пулеметный расчет;
  • Расчет ПТРК;
  • Пикап;
  • УАЗ с личным составом;
  • Машину УАЗ;
  • Минометный расчет;
  • УАЗ;
  • Антенна;
  • Наблюдательный пункт;
  • Личный состав в доме;
  • Личный состав в доме;
  • УАЗ;
  • Огневая позиция врага.

Смотрите: Украинский морской дрон атакует позиции оккупантов на Кинбурнской косе реактивными боеприпасами. ВИДЕО

Автор: 

Кинбурнская (19) ГУР (426)


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Оце жнива!
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19.08.2024 11:47 Ответить
Ох у Добрий час !!! Вибивайте рідненькі, цю русню , з наших святих місць !!!
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19.08.2024 12:08 Ответить
привіт покровським колаборантам.
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19.08.2024 12:09 Ответить
А таку музику спеціально пишуть для таких випадків?
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19.08.2024 12:10 Ответить
Покровка та Римби. Там стіки приватних міні-хотелів, було.
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19.08.2024 13:08 Ответить
 
 