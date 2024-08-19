Уничтожение целей РФ на Кинбурнской косе легионерами ГУР МО. ВИДЕО
Воины группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО уничтожили ряд российских целей на Кинбурнской косе.
Видео обнародовала пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Так, защитники поразили и уничтожили:
- Пулеметный расчет;
- БМ "Тигр";
- БТР с личным составом;
- Наблюдательный пункт;
- Пулеметный расчет;
- Расчет ПТРК;
- Пикап;
- УАЗ с личным составом;
- Машину УАЗ;
- Минометный расчет;
- УАЗ;
- Антенна;
- Наблюдательный пункт;
- Личный состав в доме;
- Личный состав в доме;
- УАЗ;
- Огневая позиция врага.
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vigo
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