Знищення цілей РФ на Кінбурнській косі легіонерами ГУР МО. ВIДЕО
Воїни групи "Циклон" Міжнародного легіону ГУР МО знищили низку російських цілей на Кінбурнській косі.
Відео оприлюднила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Так, захисники уразили та знищили:
- Кулеметний розрахунок;
- БМ "Тигр";
- БТР з особовим складом;
- Спостережний пункт;
- Кулеметний розрахунок;
- Розрахунок ПТРК;
- Пікап;
- УАЗ с особовим складом;
- Машину УАЗ;
- Мінометний розрахунок;
- УАЗ;
- Антену;
- Спостережний пункт;
- Особовий склад в будинку;
- Особовий склад в будинку;
- УАЗ;
- Вогневу позицію ворога.
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vigo
показати весь коментар19.08.2024 11:47 Відповісти Мені подобається 12
Luiza
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Urs
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Danger Zone
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