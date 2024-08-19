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Знищення цілей РФ на Кінбурнській косі легіонерами ГУР МО. ВIДЕО

Воїни групи "Циклон" Міжнародного легіону ГУР МО знищили низку російських цілей на Кінбурнській косі.

Відео оприлюднила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Так, захисники уразили та знищили:

  • Кулеметний розрахунок;
  • БМ "Тигр";
  • БТР з особовим складом;
  • Спостережний пункт;
  • Кулеметний розрахунок;
  • Розрахунок ПТРК;
  • Пікап;
  • УАЗ с особовим складом;
  • Машину УАЗ;
  • Мінометний розрахунок;
  • УАЗ;
  • Антену;
  • Спостережний пункт;
  • Особовий склад в будинку;
  • Особовий склад в будинку;
  • УАЗ;
  • Вогневу позицію ворога.

Дивіться: Український морський дрон атакує позиції окупантів на Кінбурнській косі реактивними боєприпасами. ВIДЕО

Автор: 

Кінбурнська коса (23) ГУР (500)


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Оце жнива!
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19.08.2024 11:47 Відповісти
Ох у Добрий час !!! Вибивайте рідненькі, цю русню , з наших святих місць !!!
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19.08.2024 12:08 Відповісти
привіт покровським колаборантам.
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19.08.2024 12:09 Відповісти
А таку музику спеціально пишуть для таких випадків?
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19.08.2024 12:10 Відповісти
Покровка та Римби. Там стіки приватних міні-хотелів, було.
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19.08.2024 13:08 Відповісти
 
 