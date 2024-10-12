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Новости Война
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Оккупанты усиливают свое присутствие на Кинбурнской косе. Они могут планировать штурм, - Силы обороны юга

Окупанти посилюють свою присутність на Кінбурнській косі

Российские захватчики пытаются нарастить количество вооружения на Кинбурнской косе. Враг может планировать штурмовые операции.

Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал спикер, российские войска продолжают усиливать свое присутствие на Кинбурнской косе для проведения штурмов и возможного форсирования территории в районе, где Днепр впадает в Черное море.

Волошин отметил, что сейчас ситуация там достаточно напряженная.

Кроме этого, спикер добавил, что на прошлой неделе оккупационные войска перебросили дивизион катеров из Севастополя, который будут использовать для контроля этой территории.

Окупанти посилюють свою присутність на Кінбурнській косі

Читайте также: Кинбурнская коса сейчас является фактически зоной боевых действий, и достаточно активных, - Плетенчук

Автор: 

армия РФ (19578) Кинбурнская (20) Силы обороны юга (341)


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Топ комментарии
+11
А де ЗСУ хоч щось нарощує?

Де всі ті захілні танки, бронетранспортери, мобілізовані чоловіки?

У 72-й кажуть, що за весь час не було жодного поповнення.
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12.10.2024 19:30
+10
а раз'їбошити, те скупчення, наявною зброєю, байден не дозволяє, чи юнеско, чи гретта тумберг бо то заповідник?
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12.10.2024 20:03
+7
Так цю косу фраєр Кім ще у грудні 22 р. обіцяв звільнити. Зелені майстри казки розповідати
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12.10.2024 20:34
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А де ЗСУ хоч щось нарощує?

Де всі ті захілні танки, бронетранспортери, мобілізовані чоловіки?

У 72-й кажуть, що за весь час не було жодного поповнення.
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12.10.2024 19:30 Ответить
З якою ціллю цікавися?
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12.10.2024 20:16 Ответить
Да так, щоб розуміти, чому наші частини на передку кинули на забой без підкріплень.
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12.10.2024 20:24 Ответить
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12.10.2024 20:27 Ответить
Так цю косу фраєр Кім ще у грудні 22 р. обіцяв звільнити. Зелені майстри казки розповідати
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12.10.2024 20:34 Ответить
Всі на шляху до Курська
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12.10.2024 20:41 Ответить
А просто формують нові бригади з мобілізованих необстріляних . Під нові бригади створюються штаби і вся інша по€ботіна . І впєрьод Знайомий пропав безвісти. Рідні взнали що в живих 10% і то 300 з бригади.
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12.10.2024 21:40 Ответить
Ніде, сирок на замовлення ОП Зеленського знищує кращі бригади під курськом, а південь і схід здає - удари у фланг рашиським кліщам то не для нього, так тільки рашисти можуть робити.
Українців діями совкових м'ясників сирського і тцк в балаклавах потихеньку привчають до необхідності здачі згідно Оманських і Стамбульських.
А на їх місце вже їдуть азіати- спитайте когось з Чернівців, вже на заводах азіати працюють, їм халявна комуналка в общагах і тцк їх не чіпає звісно
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14.10.2024 15:28 Ответить
Та роз* буть ту русню, на запчастини , х* й їм, а не миколаївська область !!!
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12.10.2024 19:31 Ответить
Якщо б вони хотіли проводити десантування на правий берег ,то вони б в листопаді 2022 не відступали з Херсону ,вони навпаки укріплюють свою оборону ,що не допустити десантування ЗСУ на Кінбурську косу ,той Волошин вже багато чого наговорив ,так як і його попередниця Гуменючка.
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12.10.2024 19:48 Ответить
Перед заморозкой кацапи можуть наскок зробити.
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12.10.2024 21:01 Ответить
А що він їм дасть ?
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12.10.2024 21:08 Ответить
Як думаєш, що може дати лишня захоплена земля на можливих переговорах?
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12.10.2024 22:11 Ответить
В Омані певно і про Кінбурн щось говорили.
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12.10.2024 19:56 Ответить
а раз'їбошити, те скупчення, наявною зброєю, байден не дозволяє, чи юнеско, чи гретта тумберг бо то заповідник?
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12.10.2024 20:03 Ответить
А вона наявна?
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12.10.2024 20:42 Ответить
Ну якщо не зможуть розбити техніку на косі, шириною 15 км. Де немає майже ні одного толкового села.
Всюди рівна місцевість, гола, пісок і поодинокі дерева, то тоді взагалі про які бої, або навіть звільнення херсонської області може йти річ.
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12.10.2024 21:50 Ответить
Щоб ви і не сумнівались
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12.10.2024 20:18 Ответить
Це ж треба не мати клепки в голові щоб оголошувати в ефірі дані розвідки про найближчі плани ворога.
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12.10.2024 20:28 Ответить
Про свої плани потрібно менше патякати. Вже допатякались на своєму Марафоні в 2023.
Але винуватими виявляються тільки військові на чолі із Залужним.
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12.10.2024 20:34 Ответить
Это открытое место спрятаться там невозможно расхимарчить их.
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12.10.2024 21:00 Ответить
Угу, саме вдала пора року накопичувати сили на Кінбурнській косі для штурму. Маячня.
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12.10.2024 22:21 Ответить
 
 