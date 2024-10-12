Оккупанты усиливают свое присутствие на Кинбурнской косе. Они могут планировать штурм, - Силы обороны юга
Российские захватчики пытаются нарастить количество вооружения на Кинбурнской косе. Враг может планировать штурмовые операции.
Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Как рассказал спикер, российские войска продолжают усиливать свое присутствие на Кинбурнской косе для проведения штурмов и возможного форсирования территории в районе, где Днепр впадает в Черное море.
Волошин отметил, что сейчас ситуация там достаточно напряженная.
Кроме этого, спикер добавил, что на прошлой неделе оккупационные войска перебросили дивизион катеров из Севастополя, который будут использовать для контроля этой территории.
Топ комментарии
+11 Герхард
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+10 Hrysha Hlyba #582024
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показать весь комментарий12.10.2024 20:34 Ссылка
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Де всі ті захілні танки, бронетранспортери, мобілізовані чоловіки?
У 72-й кажуть, що за весь час не було жодного поповнення.
Українців діями совкових м'ясників сирського і тцк в балаклавах потихеньку привчають до необхідності здачі згідно Оманських і Стамбульських.
А на їх місце вже їдуть азіати- спитайте когось з Чернівців, вже на заводах азіати працюють, їм халявна комуналка в общагах і тцк їх не чіпає звісно
Всюди рівна місцевість, гола, пісок і поодинокі дерева, то тоді взагалі про які бої, або навіть звільнення херсонської області може йти річ.
Але винуватими виявляються тільки військові на чолі із Залужним.