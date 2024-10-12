Окупанти посилюють свою присутність на Кінбурнській косі. Вони можуть планувати штурм, - Сили оборони півдня

Російські загарбники намагаються наростити кількість озброєння на Кінбурнській косі. Ворог може планувати штурмові операції.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі одного з телеканалів, передає "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів речник, російські війська продовжують посилювати свою присутність на Кінбурнській косі для проведення штурмів та можливого форсування території в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.

Волошин зазначив, що наразі ситуація там досить напружена.

Окрім цього, речник додав, що минулого тижня окупаційні війська перекинули дивізіон катерів із Севастополя, який використовуватимуть для контролю цієї території.

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