Окупанти посилюють свою присутність на Кінбурнській косі. Вони можуть планувати штурм, - Сили оборони півдня
Російські загарбники намагаються наростити кількість озброєння на Кінбурнській косі. Ворог може планувати штурмові операції.
Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі одного з телеканалів, передає "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Як розповів речник, російські війська продовжують посилювати свою присутність на Кінбурнській косі для проведення штурмів та можливого форсування території в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.
Волошин зазначив, що наразі ситуація там досить напружена.
Окрім цього, речник додав, що минулого тижня окупаційні війська перекинули дивізіон катерів із Севастополя, який використовуватимуть для контролю цієї території.
Топ коментарі
+11 Герхард
показати весь коментар12.10.2024 19:30 Посилання
+10 Hrysha Hlyba #582024
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+7 Frol Fedoroff
показати весь коментар12.10.2024 20:34 Посилання
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Де всі ті захілні танки, бронетранспортери, мобілізовані чоловіки?
У 72-й кажуть, що за весь час не було жодного поповнення.
Українців діями совкових м'ясників сирського і тцк в балаклавах потихеньку привчають до необхідності здачі згідно Оманських і Стамбульських.
А на їх місце вже їдуть азіати- спитайте когось з Чернівців, вже на заводах азіати працюють, їм халявна комуналка в общагах і тцк їх не чіпає звісно
Всюди рівна місцевість, гола, пісок і поодинокі дерева, то тоді взагалі про які бої, або навіть звільнення херсонської області може йти річ.
Але винуватими виявляються тільки військові на чолі із Залужним.