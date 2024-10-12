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Новини Війна
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Окупанти посилюють свою присутність на Кінбурнській косі. Вони можуть планувати штурм, - Сили оборони півдня

Окупанти посилюють свою присутність на Кінбурнській косі

Російські загарбники намагаються наростити кількість озброєння на Кінбурнській косі. Ворог може планувати штурмові операції.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі одного з телеканалів, передає "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів речник, російські війська продовжують посилювати свою присутність на Кінбурнській косі для проведення штурмів та можливого форсування території в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.

Волошин зазначив, що наразі ситуація там досить напружена.

Окрім цього, речник додав, що минулого тижня окупаційні війська перекинули дивізіон катерів із Севастополя, який використовуватимуть для контролю цієї території.

Окупанти посилюють свою присутність на Кінбурнській косі

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Автор: 

армія рф (17713) Кінбурнська коса (24) Сили оборони півдня (366)


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Топ коментарі
+11
А де ЗСУ хоч щось нарощує?

Де всі ті захілні танки, бронетранспортери, мобілізовані чоловіки?

У 72-й кажуть, що за весь час не було жодного поповнення.
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12.10.2024 19:30
+10
а раз'їбошити, те скупчення, наявною зброєю, байден не дозволяє, чи юнеско, чи гретта тумберг бо то заповідник?
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12.10.2024 20:03
+7
Так цю косу фраєр Кім ще у грудні 22 р. обіцяв звільнити. Зелені майстри казки розповідати
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12.10.2024 20:34
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А де ЗСУ хоч щось нарощує?

Де всі ті захілні танки, бронетранспортери, мобілізовані чоловіки?

У 72-й кажуть, що за весь час не було жодного поповнення.
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12.10.2024 19:30 Відповісти
З якою ціллю цікавися?
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12.10.2024 20:16 Відповісти
Да так, щоб розуміти, чому наші частини на передку кинули на забой без підкріплень.
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12.10.2024 20:24 Відповісти
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12.10.2024 20:27 Відповісти
Так цю косу фраєр Кім ще у грудні 22 р. обіцяв звільнити. Зелені майстри казки розповідати
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12.10.2024 20:34 Відповісти
Всі на шляху до Курська
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12.10.2024 20:41 Відповісти
А просто формують нові бригади з мобілізованих необстріляних . Під нові бригади створюються штаби і вся інша по€ботіна . І впєрьод Знайомий пропав безвісти. Рідні взнали що в живих 10% і то 300 з бригади.
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12.10.2024 21:40 Відповісти
Ніде, сирок на замовлення ОП Зеленського знищує кращі бригади під курськом, а південь і схід здає - удари у фланг рашиським кліщам то не для нього, так тільки рашисти можуть робити.
Українців діями совкових м'ясників сирського і тцк в балаклавах потихеньку привчають до необхідності здачі згідно Оманських і Стамбульських.
А на їх місце вже їдуть азіати- спитайте когось з Чернівців, вже на заводах азіати працюють, їм халявна комуналка в общагах і тцк їх не чіпає звісно
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14.10.2024 15:28 Відповісти
Та роз* буть ту русню, на запчастини , х* й їм, а не миколаївська область !!!
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12.10.2024 19:31 Відповісти
Якщо б вони хотіли проводити десантування на правий берег ,то вони б в листопаді 2022 не відступали з Херсону ,вони навпаки укріплюють свою оборону ,що не допустити десантування ЗСУ на Кінбурську косу ,той Волошин вже багато чого наговорив ,так як і його попередниця Гуменючка.
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12.10.2024 19:48 Відповісти
Перед заморозкой кацапи можуть наскок зробити.
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12.10.2024 21:01 Відповісти
А що він їм дасть ?
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12.10.2024 21:08 Відповісти
Як думаєш, що може дати лишня захоплена земля на можливих переговорах?
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12.10.2024 22:11 Відповісти
В Омані певно і про Кінбурн щось говорили.
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12.10.2024 19:56 Відповісти
а раз'їбошити, те скупчення, наявною зброєю, байден не дозволяє, чи юнеско, чи гретта тумберг бо то заповідник?
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12.10.2024 20:03 Відповісти
А вона наявна?
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12.10.2024 20:42 Відповісти
Ну якщо не зможуть розбити техніку на косі, шириною 15 км. Де немає майже ні одного толкового села.
Всюди рівна місцевість, гола, пісок і поодинокі дерева, то тоді взагалі про які бої, або навіть звільнення херсонської області може йти річ.
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12.10.2024 21:50 Відповісти
Щоб ви і не сумнівались
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12.10.2024 20:18 Відповісти
Це ж треба не мати клепки в голові щоб оголошувати в ефірі дані розвідки про найближчі плани ворога.
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12.10.2024 20:28 Відповісти
Про свої плани потрібно менше патякати. Вже допатякались на своєму Марафоні в 2023.
Але винуватими виявляються тільки військові на чолі із Залужним.
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12.10.2024 20:34 Відповісти
Это открытое место спрятаться там невозможно расхимарчить их.
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12.10.2024 21:00 Відповісти
Угу, саме вдала пора року накопичувати сили на Кінбурнській косі для штурму. Маячня.
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12.10.2024 22:21 Відповісти
 
 