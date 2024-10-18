На півдні Сили оборони за добу знищили 71 окупанта та 31 одиницю озброєння й військової техніки

Протягом минулої доби російська армія втратила на півдні 71 особу особового складу.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Так, упродовж доби втрати особового складу противника становлять 71 особу.



Також ворог втратив 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них:

14 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

1 міномет;

3 гармати;

2 мотоцикли;

3 РЕБ;

2 БпЛА (ZALA);

1 човен;

2 генератори;

2 квадроцикли.

Дивіться також: Бійці 46-ї ОАеМБр відбили штурм окупантів на курахівському напрямку: знищено 5 танків та 10 бронемашин. ВIДЕО

Також українські захисники знищили 3 БпЛА типу "Shahed-136" та уразили 7 бліндажів, місце зберігання боєприпасів і спостережний пункт.

Як наголошується, за тиждень Сили оборони Півдня знищили близько двох десятків ворожих БпЛА типу ZALA, Орлан, Supercam.

Ситуація на Півдні

Зазначається, що впродовж минулої доби зафіксовано 5 штурмів на Херсонському та 1 штурм на Запорізькому напрямках.



Окупанти продовжують артилерійські обстріли, завдають авіаційних ударів, застосовують ударні БпЛА різних типів, ведуть аеророзвідку.



За вчора ворог застосував 174 FPV-дрони, з них 1 типу "Ланцет", скинув з БпЛА 202 осколкові боєприпаси.

Також дивіться: Росіянин зафільмував наслідки невдалого штурму: "Вот наш танк подбитый, экипаж убежал". ВIДЕО

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 675 800 російських загарбників.