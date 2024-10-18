Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 675 800 осіб (+1530 за добу), 9027 танків, 19 533 артсистеми, 18 053 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 675 800 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 18.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 675800 (+1530) осіб,
- танків ‒ 9027 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18053 (+51) од,
- артилерійських систем – 19533 (+23) од,
- РСЗВ – 1232 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17152 (+48),
- крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26908 (+93) од,
- спеціальна техніка ‒ 3448 (+2)
Топ коментарі
+21 Qq Qqq #455433
показати весь коментар18.10.2024 08:41 Відповісти Посилання
+19 Старый зольдат
показати весь коментар18.10.2024 07:48 Відповісти Посилання
+12 володимир омельянов
показати весь коментар18.10.2024 07:50 Відповісти Посилання
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Лізуть тварюки та лізуть.
Так діяти вони почали відносно недавно.
Тактика малих груп і обходу була позичена саме в українців які беруть свої ресурси. Тепер вже доводиться берегти і кацапам...
Не дарма вже давно як почали писати саме - Загальні бойові втрати РФ від початку війни
Зрозуміло, це не тільки вбиті, але й поранені. Але ніхто не може порахувати, скільки тих поранених помирає без евакуації, при евакуації, у шпиталях (особливо з російською картельною медициною),, скільки стає "самоварами", а скільки вилікується і повертається на фронт (і щось мені здається, що процент цих повторних воякулаків не дуже високий...)
Суббота 12 октяюря 2024г., в утреннем отчете помощнику президента РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 669078 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на вторник 1 августа 2023 года это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
Останні три доби 1 450 / 1 420 / 1 530 набирають розгон щоб побити травневий рекорд (1 740), доречі 1 530 це другий показник з початку війни.
Але пишіть хоча б тисяч п'ять. На фіга їх жаліти?
20.10.2023 - 1 380 (жовтень середньодобово 739)
16.11.2023 - 1 330 (листопад 952)
14.12.2023 - 1 300 (грудень 967)
3,14дари активно почали шевелитись в жовтні минулого року,
а в травні ще й в харківщину вдерлися
13.05.2024 - 1 740
16.05.2024 - 1 520
15.05.2024 - 1 510
28.05.2024 - 1 460
17.05.2024 - 1 410
14.05.2024 - 1 400
11.05.2024 - 1 320
09.05.2024 - 1 300
середньодобово травень 1 256 чумардосів і в подальшому середньодобово за місяць менше тисячі не було.
Літо - 1 168 / 1 151 / 1 187.
Вересень - 1 271
Жовтень на зараз - 1 257 (від сьогодні також почав випереджати травень)
Два три дні і з жовтня минулого року буде 400 000 чумардосів, на сьогодні 397 230.
Два на метр, боюсь що захопленної території на всіх не вистачить.
182! одиниці техніки та 1530! чумардосів за день.
Броня та логістика непогано, чумардоси супер )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 675 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Героiв!🙏🙏🙏
Зараз, кажуть, збирається на війну, "щоб грошики заробити"... Ось вам і мотивація! Ідіот!!!
В цілому - чим більш універсальний "мастер" - тим більш він нічого не вміє і не знає... ала не московії прикрутити кришку унітаза до унітаза - це вже рівень "золоті руки" 🤣
Ось тепер, дурень, хоче залишити їх у степах України.
а до сирського це була армії натівського зразка?
аби ляпнути шось.
Честь ВОЇНАМ ЗСУ!!!