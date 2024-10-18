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Новини Війна
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Ворог продовжує штурмові дії в напрямку Курахового та прорвався до центру Максимільянівки, - DeepState

Бої в напрямку Курахового

Ворог продовжує штурмові дії в напрямку Курахового Донецької області й заявив про повне взяття населеного пункту Максимільянівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що протягом 17 жовтня росіяни штурмували, Максимільянівку, кинувши в механізований штурм сумарно понад 30 одиниць техніки, з яких більша частина знищили та пошкодили. Поряд з технікою постійно лізе велика кількість піхоти.

"Сьогодні ворог публікував кадри зі своєю ганчіркою, заявляючи про повне взяття населеного пункту. Саме відео було зроблене в центрі села, але паралельно уточнюємо інформацію щодо перебування ворога у всьому населеному пункті. Хоча, виходячи з обстановки, до взяття під контроль західної частини Максимільянівки залишилося не довго. В даному районі варто чекати оновлення мапи", - додають аналітики.

Окупанти паралельно штурмують позиції північніше по дирекції Гостре-Острівське. Триває постійна робота зі знищення росіян, але ворог має чисельну перевагу в піхоті, техніці та артилерії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог має просування у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного, - DeepState

Автор: 

Донецька область (8781) бойові дії (4052)


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Топ коментарі
+6
Потрібно терміново міняти вище політичне і військове керівництво України, поки вони не угробили країну (!). Демократичним шляхом, звісно...
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18.10.2024 09:04 Відповісти
+4
дєрьмократичним, нажаль, вже не вийде... бо все що зараз маємо - через безкарність!!! І плювати на "захід" - нам своє робить, або так і будемо (те що залишиться, якщо ще залишиться, у вічному лайні)!
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18.10.2024 11:26 Відповісти
+3
Сподіваємося, що це їм дорого коштувало...
Тож донатимемо на поточний русоріз і пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває.
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18.10.2024 08:25 Відповісти
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Сподіваємося, що це їм дорого коштувало...
Тож донатимемо на поточний русоріз і пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває.
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18.10.2024 08:25 Відповісти
Потрібно терміново міняти вище політичне і військове керівництво України, поки вони не угробили країну (!). Демократичним шляхом, звісно...
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18.10.2024 09:04 Відповісти
дєрьмократичним, нажаль, вже не вийде... бо все що зараз маємо - через безкарність!!! І плювати на "захід" - нам своє робить, або так і будемо (те що залишиться, якщо ще залишиться, у вічному лайні)!
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18.10.2024 11:26 Відповісти
Без західної допомоги та з заколотом всередині країни ми далеко просунемось? Це мрія ***** і ти її намагаєшся проштовхути. Нічого в тебе не вийде москалику
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18.10.2024 19:18 Відповісти
Самий демократичний спос1б пом1няти,-це при допомоз1 хорошого снайпера ,на подоб1 американьского Освальда,-дешево та над1йно...
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18.10.2024 23:45 Відповісти
Як ти плануєш їх міняти ?
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18.10.2024 15:08 Відповісти
Схоже, Путло не знає про потужний План Перемоги і продовжує наступати ... мабуть Єрмак забув передати План Перемоги своїм кураторам.
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18.10.2024 19:48 Відповісти
та шо ви! головне не там . презЕдент відосики пише, сирський із заявами виходить, а фронт все ближче до Дніпра...
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18.10.2024 22:57 Відповісти
*** твою зєля мать
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19.10.2024 01:03 Відповісти
 
 