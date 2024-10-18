Ворог продовжує штурмові дії в напрямку Курахового та прорвався до центру Максимільянівки, - DeepState

Ворог продовжує штурмові дії в напрямку Курахового Донецької області й заявив про повне взяття населеного пункту Максимільянівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що протягом 17 жовтня росіяни штурмували, Максимільянівку, кинувши в механізований штурм сумарно понад 30 одиниць техніки, з яких більша частина знищили та пошкодили. Поряд з технікою постійно лізе велика кількість піхоти.

"Сьогодні ворог публікував кадри зі своєю ганчіркою, заявляючи про повне взяття населеного пункту. Саме відео було зроблене в центрі села, але паралельно уточнюємо інформацію щодо перебування ворога у всьому населеному пункті. Хоча, виходячи з обстановки, до взяття під контроль західної частини Максимільянівки залишилося не довго. В даному районі варто чекати оновлення мапи", - додають аналітики.

Окупанти паралельно штурмують позиції північніше по дирекції Гостре-Острівське. Триває постійна робота зі знищення росіян, але ворог має чисельну перевагу в піхоті, техніці та артилерії.

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