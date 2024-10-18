Ворог має просування у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного, - DeepState
Російські загарбники просунулися у двох населених пунктах Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Наталья #586538
показати весь коментар18.10.2024 06:28 Відповісти Посилання
+9 Порохобандерівець
показати весь коментар18.10.2024 06:52 Відповісти Посилання
+7 Онуфрій Бабула
показати весь коментар18.10.2024 06:56 Відповісти Посилання
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Курська операція мала показати що ми можем наступати і ще огого.
Далі поїздка до ООН, США і Європу з клянченням зброї для ще більшого наступу.
Ну і вишенька на торті - план Перемоги.
Не проканало....
Тут всі ті хто воювати найкраще вмів!;
Сумно, але скоро може стати новим хітом...
Аби ляпнути, зрадофакери біснуваті
@ "Курахівський напрямок.
Противник опублікував кадри заняття будівель у центральній частині Максимільянівки в районі перехрестя вулиць Жовтнева та 1 травня.
📍47.974061, 37.393516
Ситуація у західній частині - на уточненні.
Покровський напрямок.
У Лисівці ЗСУ зупинили штурм мотострілецького підрозділу противника вздовж вулиці Центральна на південний схід від зерносховища, знищивши російську бронетехніку. Маневрена група противника є у східній частині вулиці Центральна.
📍48.222784, 37.273961
Південніше Селидового противник за підтримки бронетехніки тисне вздовж лісосмуги в західному напрямку з метою зміцнення флангу для подальшого руху вздовж залізниці у напрямку південно-західної околиці Селидового. Зіткнення тривають.
📍48.108140, 37.269849
Часівярський напрямок.
У Часовому Яру противник за підтримки бронетехніки спробував прорватися вздовж вулиці Північна до школи №17. Бої продовжуються.
📍48.595022, 37.852989
На південь від Часового Яру противник встановив прапор на території рудника «Блок-9».
📍48.562865, 37.841880
Курська область.
У Кореньовському районі тривають бої в районі Крем'яного, Новоівановки, Зеленого Шляху,
📍51.310278, 35.085276
та Любимовки. В цьому н.п. російські війська просунулися у центральній частині.
📍51.311217,35.027747 "
и в это время:
47 ОМБр, яка воювала на Покровському напрямку, перекинули у Курську область Джерело:
Вже обісрався по самі вуха з "потужною фортифікацією" на харківщині, блазень...