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Ворог має просування у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного, - DeepState

Російські загарбники просунулися у двох населених пунктах Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного", - йдеться в повідомленні.

Карта

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ робить ставку на охоплення Селидового, активніше застосовують бронетехніку, - НГУ

Автор: 

Донецька область (8781) бойові дії (4052)


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Топ коментарі
+11
Це частина плана Перемоги? Секретна...Верховний спутав план Перемоги і Оманський план
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18.10.2024 06:28 Відповісти
+9
Щоб вибити найбільш оснащені бригади. Як виявилося, кацапи добре знали про операцію, і навіть які бригади будуть задіяні.
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18.10.2024 06:52 Відповісти
+7
Вчора моя сусідка говорить що он як погано виглядає Зеленський бо багато перепрацьовує та переживає.Відповів їй що якби вона нанюхалась коксу,вкололась гашишом та накурилась канабісом то якби вона виглядала ?.
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18.10.2024 06:56 Відповісти
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Це частина плана Перемоги? Секретна...Верховний спутав план Перемоги і Оманський план
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18.10.2024 06:28 Відповісти
Зе мислить PR-кампаніями.
Курська операція мала показати що ми можем наступати і ще огого.
Далі поїздка до ООН, США і Європу з клянченням зброї для ще більшого наступу.
Ну і вишенька на торті - план Перемоги.
Не проканало....
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18.10.2024 08:55 Відповісти
;Фортеця Львів!
Тут всі ті хто воювати найкраще вмів!;
Сумно, але скоро може стати новим хітом...
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18.10.2024 06:36 Відповісти
Повзучий план Боневтіка-капітуляція...Рашисти просуваються а ми втрачаємо території.
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18.10.2024 06:42 Відповісти
Для чого Курська область якщо своє не можемо втримати ?Якби ми відбивали Крим то це і зрозуміло і потрібно.
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18.10.2024 06:45 Відповісти
Щоб вибити найбільш оснащені бригади. Як виявилося, кацапи добре знали про операцію, і навіть які бригади будуть задіяні.
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18.10.2024 06:52 Відповісти
і тому найбільш оснащені бригади дають ****** русні під керівництвом ФСБ і спираючись на русняві бетонні укріплення а не сидять під вічними кабами на Донбасі?
Аби ляпнути, зрадофакери біснуваті
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18.10.2024 12:01 Відповісти
Передивився єдиного марафону, диванний Герой?
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18.10.2024 12:54 Відповісти
чому ти досі військами не керуєш, зрадофакер? до дивану приріс? шкода, ти ж все знаєш, всьо пастіг так би мовити
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23.10.2024 16:49 Відповісти
На відміну від тебе, якраз і не приріс до дивану.
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23.10.2024 17:52 Відповісти
до ліжка? до крісла?.. так багато варіантів шоб нести куйню
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23.10.2024 17:55 Відповісти
До автомата.
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23.10.2024 18:24 Відповісти
вислухаю тебе з цього питання коли приростеш хоч до якоїсь тактичної карти
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24.10.2024 12:38 Відповісти
Вчора моя сусідка говорить що он як погано виглядає Зеленський бо багато перепрацьовує та переживає.Відповів їй що якби вона нанюхалась коксу,вкололась гашишом та накурилась канабісом то якби вона виглядала ?.
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18.10.2024 06:56 Відповісти
Так виглядає " план перемоги" в "країні мрій"((((
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18.10.2024 07:16 Відповісти
Яка "країна мрій", така й перемога.
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18.10.2024 10:59 Відповісти
Згідно плану перемоги за оборону тепер відповідає НАТО. Тому це не питання до нашого потужного Лідора
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18.10.2024 07:16 Відповісти
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18.10.2024 07:21 Відповісти
Ситуація на кінець дня 17 жовтня:

@ "Курахівський напрямок.
Противник опублікував кадри заняття будівель у центральній частині Максимільянівки в районі перехрестя вулиць Жовтнева та 1 травня.
📍47.974061, 37.393516
Ситуація у західній частині - на уточненні.

Покровський напрямок.
У Лисівці ЗСУ зупинили штурм мотострілецького підрозділу противника вздовж вулиці Центральна на південний схід від зерносховища, знищивши російську бронетехніку. Маневрена група противника є у східній частині вулиці Центральна.
📍48.222784, 37.273961
Південніше Селидового противник за підтримки бронетехніки тисне вздовж лісосмуги в західному напрямку з метою зміцнення флангу для подальшого руху вздовж залізниці у напрямку південно-західної околиці Селидового. Зіткнення тривають.
📍48.108140, 37.269849

Часівярський напрямок.
У Часовому Яру противник за підтримки бронетехніки спробував прорватися вздовж вулиці Північна до школи №17. Бої продовжуються.
📍48.595022, 37.852989
На південь від Часового Яру противник встановив прапор на території рудника «Блок-9».
📍48.562865, 37.841880

Курська область.
У Кореньовському районі тривають бої в районі Крем'яного, Новоівановки, Зеленого Шляху,
📍51.310278, 35.085276
та Любимовки. В цьому н.п. російські війська просунулися у центральній частині.
📍51.311217,35.027747 "
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18.10.2024 07:26 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/18/7480212/ Силы обороны продвинулись возле Торецка и Покровска - ISW
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18.10.2024 07:36 Відповісти
Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1 530 солдат и 51 ББМ за сутки
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18.10.2024 07:53 Відповісти
Вся відповідальність за втрати територій на "найвеличнішому" це наслідок звільнення вищого військового керівництва і все заради рейтингу.
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18.10.2024 07:54 Відповісти
Задля підвищення в званні, швидше. Чи ви вважаєте що РФ вклала б скільки зусиль щоб пропхати на посаду не офіцера, просту людину з вулиці?
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18.10.2024 08:14 Відповісти
Ворог має просування у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного Джерело:

и в это время:
47 ОМБр, яка воювала на Покровському напрямку, перекинули у Курську область Джерело:
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18.10.2024 09:34 Відповісти
А коли наш самодур востаннє "світився" на передовій? Немає підгрунтя для піару?
Вже обісрався по самі вуха з "потужною фортифікацією" на харківщині, блазень...
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18.10.2024 09:47 Відповісти
Здається, кацапів вже зупинить тільки Дніпро, раз Лідора з його планами перемоги і Захід обісралися. Більше сподіватися нема на що, тільки на диво та Бога.
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18.10.2024 11:01 Відповісти
А так як бога не існує, то вам сподіватись нема на що.
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18.10.2024 11:50 Відповісти
 
 