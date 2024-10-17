РФ робить ставку на охоплення Селидового, активніше застосовують бронетехніку, - НГУ

Російські окупанти активно штурмують та намагаються просуватися до Вишневого (околиця Селидового).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

"Якщо аналізувати активність боїв, є тенденція, що війська РФ роблять ставку саме на охоплення Селидового, не вв'язуючись у міські бої, та пробують наразі активно тиснути на східному фланзі, щоб зайти у місто піхотними групами", - пояснив він.

Також, за словами Музичука, з минулого тижня окупанти почали активніше застосовувати штурмів бронетехніку: від двох-трьох одиниць до більш масованого механізованого штурму із семи-восьми одиниць БМП й танків.

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Також, протягом доби, коли активно працює авіація РФ, може прилітати до 10 КАБів.

Речник НГУ зазначив, що Сили оборони докладають максимум зусиль, щоб стримувати хвилі піхотних штурмів російських загарбників, по рашистах активно працюють дронами та артилерією.

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