РФ делает ставку на охват Селидово, более активно применяют бронетехнику, - НГУ

Российские оккупанты активно штурмуют и пытаются продвигаться к Вишневому (окраина Селидово).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

"Если анализировать активность боев, есть тенденция, что войска РФ делают ставку именно на охват Селидово, не ввязываясь в городские бои, и пробуют сейчас активно давить на восточном фланге, чтобы зайти в город пехотными группами", - пояснил он.

Также, по словам Музычука, с прошлой недели оккупанты начали активнее применять штурмовую бронетехнику: от двух-трех единиц до более массированного механизированного штурма из семи-восьми единиц БМП и танков.

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Также, в течение суток, когда активно работает авиация РФ, может прилетать до 10 КАБов.

Представитель НГУ отметил, что Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы сдерживать волны пехотных штурмов российских захватчиков, по рашистам активно работают дронами и артиллерией.

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