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Новости Война
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Торецк почти уничтожен. Говорить, что сегодня мы контролируем 40% или 50% города - очень трудно, - ОТГ "Луганськ"

Так зараз виглядає Торецьк

Линия соприкосновения в городе Торецк Донецкой области, который российские оккупационные войска стирают с лица земли, постоянно меняется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Київ24 заявила пресс-секретарь ОТГ "Луганськ" Анастасия Бобовникова.

По ее словам, россияне массированно обстреливают Торецк из артиллерии, авиации, атакуют дронами.

"Все дома сгорели, остались только бетонные коробки... На уже выжженную землю враг заходит малыми штурмовыми группами, пытаясь закрепиться там, где фактически ничего нет", - подчеркнула спикер.

Напомним, ранее Бобовникова сообщила, что в Торецке не осталось целых домов, враг занимает новые районы выжженной земли.

Читайте: Оккупанты контролируют восточные и юго-восточные районы Торецка, - ОТГ "Луганськ"

Автор: 

Донецкая область (9950) боевые действия (4280) Торецк (492)


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Топ комментарии
+4
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17.10.2024 11:41
+4
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17.10.2024 11:42
+3
Пора по всьому світу робити фотовиставки ЗНИЩЕННИХ МІСТ УКРАЇНИ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ ( країн і міст)
і в цьому має швидко спрацювати МЗС, посольства, МВС, фотографи . До Рождества світ має зрозуміти ЩО його чекає , якщо він швидко не допоможе Україні
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17.10.2024 11:48
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17.10.2024 11:41 Ответить
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17.10.2024 11:42 Ответить
Коробки ше ж стоять -- потрібно триматись - бо далі степи
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17.10.2024 11:46 Ответить
а по документації, там потужні 3 лінії оборони!
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17.10.2024 12:09 Ответить
Дніпро понадіявся шо Донбас вистоіть - тому степ
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17.10.2024 12:13 Ответить
а київ надіється, що дніпро встоїть.
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17.10.2024 12:17 Ответить
Встоіть! - тільки якою ціною
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17.10.2024 12:19 Ответить
Пора по всьому світу робити фотовиставки ЗНИЩЕННИХ МІСТ УКРАЇНИ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ ( країн і міст)
і в цьому має швидко спрацювати МЗС, посольства, МВС, фотографи . До Рождества світ має зрозуміти ЩО його чекає , якщо він швидко не допоможе Україні
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17.10.2024 11:48 Ответить
А навіщо? Краще гроші в марафон пустити
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17.10.2024 12:49 Ответить
Ось вона здичавіла рашиська орда і їх так званий "русский мир",куди приходять ці варвари там лише:смерть ,кров ,сльози і руїна ,хто зна якби найкращі наші частини які зараз на курщині були задіяні на Донбасі чи були б ці захоплення .
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17.10.2024 11:56 Ответить
 
 