Торецк почти уничтожен. Говорить, что сегодня мы контролируем 40% или 50% города - очень трудно, - ОТГ "Луганськ"
Линия соприкосновения в городе Торецк Донецкой области, который российские оккупационные войска стирают с лица земли, постоянно меняется.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Київ24 заявила пресс-секретарь ОТГ "Луганськ" Анастасия Бобовникова.
По ее словам, россияне массированно обстреливают Торецк из артиллерии, авиации, атакуют дронами.
"Все дома сгорели, остались только бетонные коробки... На уже выжженную землю враг заходит малыми штурмовыми группами, пытаясь закрепиться там, где фактически ничего нет", - подчеркнула спикер.
Напомним, ранее Бобовникова сообщила, что в Торецке не осталось целых домов, враг занимает новые районы выжженной земли.
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і в цьому має швидко спрацювати МЗС, посольства, МВС, фотографи . До Рождества світ має зрозуміти ЩО його чекає , якщо він швидко не допоможе Україні