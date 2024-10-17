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Новини Війна
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Торецьк майже знищений. Говорити, що сьогодні ми контролюємо 40% або 50% міста - дуже важко, - ОТУ "Луганськ"

Так зараз виглядає Торецьк

Лінія зіткнення у місті Торецьк Донецької області, який російські окупаційні війська стирають із лиця землі, постійно змінюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Київ24  заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За її словами, росіяни масовано обстрілюють Торецьк з артилерії, авіації, атакують дронами.

"Всі будинки згоріли, залишилися лише бетонні коробки... На вже випалену землю ворог заходить малими штурмовими групами, намагаючись закріпитися там, де фактично нічого немає", - наголосила речниця.

Нагадаємо,  раніше Бобовнікова повідомила, що  у Торецьку не залишилося цілих будинків, ворог займає нові райони випаленої землі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині за добу втрати ворога становлять 85 військових. У районі Стариці відбулося 4 бойові зіткнення, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Донецька область (8781) бойові дії (4052) Торецьк (503)


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Топ коментарі
+4
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17.10.2024 11:41 Відповісти
+4
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17.10.2024 11:42 Відповісти
+3
Пора по всьому світу робити фотовиставки ЗНИЩЕННИХ МІСТ УКРАЇНИ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ ( країн і міст)
і в цьому має швидко спрацювати МЗС, посольства, МВС, фотографи . До Рождества світ має зрозуміти ЩО його чекає , якщо він швидко не допоможе Україні
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17.10.2024 11:48 Відповісти
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17.10.2024 11:41 Відповісти
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17.10.2024 11:42 Відповісти
Коробки ше ж стоять -- потрібно триматись - бо далі степи
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17.10.2024 11:46 Відповісти
а по документації, там потужні 3 лінії оборони!
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17.10.2024 12:09 Відповісти
Дніпро понадіявся шо Донбас вистоіть - тому степ
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17.10.2024 12:13 Відповісти
а київ надіється, що дніпро встоїть.
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17.10.2024 12:17 Відповісти
Встоіть! - тільки якою ціною
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17.10.2024 12:19 Відповісти
Пора по всьому світу робити фотовиставки ЗНИЩЕННИХ МІСТ УКРАЇНИ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ ( країн і міст)
і в цьому має швидко спрацювати МЗС, посольства, МВС, фотографи . До Рождества світ має зрозуміти ЩО його чекає , якщо він швидко не допоможе Україні
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17.10.2024 11:48 Відповісти
А навіщо? Краще гроші в марафон пустити
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17.10.2024 12:49 Відповісти
Ось вона здичавіла рашиська орда і їх так званий "русский мир",куди приходять ці варвари там лише:смерть ,кров ,сльози і руїна ,хто зна якби найкращі наші частини які зараз на курщині були задіяні на Донбасі чи були б ці захоплення .
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17.10.2024 11:56 Відповісти
 
 