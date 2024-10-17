Торецьк майже знищений. Говорити, що сьогодні ми контролюємо 40% або 50% міста - дуже важко, - ОТУ "Луганськ"

Лінія зіткнення у місті Торецьк Донецької області, який російські окупаційні війська стирають із лиця землі, постійно змінюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Київ24 заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За її словами, росіяни масовано обстрілюють Торецьк з артилерії, авіації, атакують дронами.

"Всі будинки згоріли, залишилися лише бетонні коробки... На вже випалену землю ворог заходить малими штурмовими групами, намагаючись закріпитися там, де фактично нічого немає", - наголосила речниця.

Нагадаємо, раніше Бобовнікова повідомила, що у Торецьку не залишилося цілих будинків, ворог займає нові райони випаленої землі.

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