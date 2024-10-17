На Харківщині за добу втрати ворога становлять 85 військових. У районі Стариці відбулося 4 бойові зіткнення, - ОТУ "Харків"

. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ на Харківському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні в ОТУ "Харків".

Протягом минулої доби відбулося 4 бойові зіткнення в районі Стариці російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 8 НАР і 2 КАБ. Завдали 28 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 405 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становлять 85 військових, з них безповоротні - 20, санітарні - 65.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 50 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 бойові броньовані машини;

14 автомобілів;

5 одиниць спецтехніки;

29 БпЛА.

Крім того, знищено 66 укриттів для особового складу та 3 стартові позиції запуску БпЛА.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в ОТУ "Харків".

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Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони України відновили позиції у районі Липців Харківської області.