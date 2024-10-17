На Харьковщине за сутки потери врага составляют 85 военных. В районе Старицы произошло 4 боевых столкновения, - ОТГ "Харьков"

. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск на Харьковском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в ОТГ "Харьков".

За прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения в районе Старицы российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 8 НАР и 2 КАБ. Нанесли 28 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 405 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составляют 85 военных, из них безвозвратные - 20, санитарные - 65.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 50 единиц вооружения и военной техники, в частности:

2 боевые бронированные машины;

14 автомобилей;

5 единиц спецтехники;

29 БпЛА.

Кроме того, уничтожено 66 укрытий для личного состава и 3 стартовые позиции запуска БпЛА.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в ОТГ "Харьков".

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Напомним, ранее аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны Украины восстановили позиции в районе Липцев Харьковской области.