За сутки на фронте 163 боевых столкновений. Почти треть из них на Кураховском направлении - Генштаб

Российские захватчики за прошедшие сутки атаковали Силы обороны на 10 направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера, 16 октября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 64 авиаудара, в частности, сбросил 98 КАБ. Кроме того, совершил 4786 обстрелов, из них 137 - из реактивных систем залпового огня.

Российский агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Студенок, Екатериновка, Александровка, Ревякино, Гудовое, Строительное, Александровка, Ковшаровка, Берестовое, Первомайское, Северск, Никифоровка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Покровск, Мирноград, Курахово, Богоявленка, Макаровка и Новоукраинка.

Боевые действия за сутки

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Старица.

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 18. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого.

На Лиманском направлении враг совершил 17 штурмов неподалеку Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ступочек и Часова Яра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы Обороны Украины восстановили позиции в районе Липцы на Харьковщине. Враг продвинулся возле 4 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил одну атаку неподалеку Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 15 атак в районах населенных пунктов Проминь, Крутой Яр и Селидово. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 52 атаки возле Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного.

На Времевском направлении противник совершил четыре атаки в сторону Богоявленки, Новоукраинки и вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении зафиксирован один штурм наших позиций в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел шесть неудачных штурмов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие.

Продолжается операция в Курской области. По имеющимся данным агрессор нанес 21 авиационный удар по Курщине, сбросив 32 КАБ.

Удары по врагу

В общем, по всей линии боевого столкновения украинские защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и наземной станции управления БпЛА оккупантов.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1420 человек. Также украинские воины обезвредили 17 танков, 33 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, одну РСЗО, 54 БпЛА оперативно-тактического уровня, 83 автомобиля и 5 единиц специальной техники оккупантов.

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