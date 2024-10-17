Общие боевые потери РФ с начала войны – около 674 270 человек (+1420 за сутки), 9 014 танков, 19 510 артсистем, 18 002 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 674 270 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 674270 (+1420) человек,
- танков - 9014 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 18002 (+33) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems - 19510 (+51) ед,
- РСЗО / MLRS - 1232 (+1) ед,
- средства ППО - 978 (+0) ед,
- самолетов - 369(+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17104 (+54),
- крылатые ракеты - 2620 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26815 (+83) ед,
- специальная техника - 3446 (+5)
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Доречі на сьогодні 3 031 танк, рівно стільки ж як і за 22 рік.
Арта ствольна 11 тис з початку року.
Наземка з початку осені перевалила за 7 тисяч.
Протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення, - Генштаб
📌 На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 52 атаки
📌 На Куп'янському напрямку кількість ворожих атак за добу досягла 18.
📌 На Лиманському напрямку ворог здійснив 17 штурмів
📌 На Покровському напрямку наші захисники зупинили 15 атак
✈️ 🚀Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника та наземній станції управління БпЛА окупантів.
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дофіга пісторезів