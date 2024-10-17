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Новости
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 674 270 человек (+1420 за сутки), 9 014 танков, 19 510 артсистем, 18 002 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 674 270 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 674270 (+1420) человек,
  • танков - 9014 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 18002 (+33) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems - 19510 (+51) ед,
  • РСЗО / MLRS - 1232 (+1) ед,
  • средства ППО - 978 (+0) ед,
  • самолетов - 369(+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17104 (+54),
  • крылатые ракеты - 2620 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26815 (+83) ед,
  • специальная техника - 3446 (+5)

Также смотрите: Воины 5-й ОШБр уничтожили минометный расчет противника, уничтожили транспорт и укрепления врага. ВИДЕО

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19613) Генштаб ВС (6447) ликвидация (3674) уничтожение (7183)


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Топ комментарии
+23
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17.10.2024 08:26
+19
У броні сьогодні ювілей - 9 тисяч танки і в два рази більше броньовички, 18 тисяч.
Доречі на сьогодні 3 031 танк, рівно стільки ж як і за 22 рік.
Арта ствольна 11 тис з початку року.
Наземка з початку осені перевалила за 7 тисяч.
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17.10.2024 08:06
+11
Горіть у пеклі,мацкалі!
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17.10.2024 08:06
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Ловкенько .
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17.10.2024 08:05 Ответить
Молодці! Якби ще вся та техніка була знищена безповоротно. Але ремонтують падли.
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17.10.2024 08:43 Ответить
Горіть у пеклі,мацкалі!
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17.10.2024 08:06 Ответить
Слава ЗС України!
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17.10.2024 08:06 Ответить
У броні сьогодні ювілей - 9 тисяч танки і в два рази більше броньовички, 18 тисяч.
Доречі на сьогодні 3 031 танк, рівно стільки ж як і за 22 рік.
Арта ствольна 11 тис з початку року.
Наземка з початку осені перевалила за 7 тисяч.
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17.10.2024 08:06 Ответить
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17.10.2024 08:26 Ответить
Сподіваюсь, у повний зріст?)
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17.10.2024 09:20 Ответить
Мало! Треба у 3D викласти!
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17.10.2024 12:01 Ответить
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17.10.2024 12:25 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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17.10.2024 08:39 Ответить
Свиноматки регулярно помьоти роблять. Так шо ще роботи і роботи...
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17.10.2024 09:23 Ответить
О))одразу видно присутність корейців))
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17.10.2024 10:06 Ответить
Якась м'ясорубка учора відбулася.
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17.10.2024 10:22 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/160338 Оперативний ЗСУ :
Протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення, - Генштаб
📌 На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 52 атаки
📌 На Куп'янському напрямку кількість ворожих атак за добу досягла 18.
📌 На Лиманському напрямку ворог здійснив 17 штурмів
📌 На Покровському напрямку наші захисники зупинили 15 атак

✈️ 🚀Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника та наземній станції управління БпЛА окупантів.
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дофіга пісторезів
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17.10.2024 11:08 Ответить
 
 