Общие боевые потери РФ с начала войны – около 674 270 человек (+1420 за сутки), 9 014 танков, 19 510 артсистем, 18 002 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 674 270 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 674270 (+1420) человек,

танков - 9014 (+17) ед,

боевых бронированных машин - 18002 (+33) ед,

артиллерийских систем / artillery systems - 19510 (+51) ед,

РСЗО / MLRS - 1232 (+1) ед,

средства ППО - 978 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17104 (+54),

крылатые ракеты - 2620 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26815 (+83) ед,

специальная техника - 3446 (+5)

Также смотрите: Воины 5-й ОШБр уничтожили минометный расчет противника, уничтожили транспорт и укрепления врага. ВИДЕО