Воины 5-й ОШБр уничтожили минометный расчет противника, уничтожили транспорт и укрепления врага. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили минометный расчет противника. Кроме того, удары по узлу связи врага отрезали его от координации, а точное поражение транспорта и укрепленного пункта обороны еще больше ослабили силы противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Киевской бригады.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тонка червона лінія
показать весь комментарий16.10.2024 23:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Тонка червона лінія
показать весь комментарий17.10.2024 00:00 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий17.10.2024 00:27 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль