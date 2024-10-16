Воины 5-й ОШБр уничтожили минометный расчет противника, уничтожили транспорт и укрепления врага. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили минометный расчет противника. Кроме того, удары по узлу связи врага отрезали его от координации, а точное поражение транспорта и укрепленного пункта обороны еще больше ослабили силы противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Киевской бригады.

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