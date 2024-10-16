Воїни 5 ОШБр знищили мінометний розрахунок противника, уразили транспорт й укріплення ворога. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили мінометний розрахунок противника. Крім того, удари по вузлу зв'язку ворога відрізали його від координації, а точне ураження транспорту й укріпленого пункту оборони ще більше послабили сили противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ відповідне відео опубліковане у телеграм-канал Київської бригади.

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