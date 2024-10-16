УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13447 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 568 3

Воїни 5 ОШБр знищили мінометний розрахунок противника, уразили транспорт й укріплення ворога. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили мінометний розрахунок противника. Крім того, удари по вузлу зв'язку ворога відрізали його від координації, а точне ураження транспорту й укріпленого пункту оборони ще більше послабили сили противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ відповідне відео опубліковане у телеграм-канал Київської бригади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці підрозділу BULAVA скидом боєприпасу із "Дикого Шершня" знищили провізію окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17771) знищення (7511) 5 ОШБр (112)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На пабліках пітьми - тривога:

показати весь коментар
16.10.2024 23:53 Відповісти
Прорватись не вдалось, не кажучи про якийсь "котел".

показати весь коментар
17.10.2024 00:00 Відповісти
Подяка за роботу киянам!))) За наше місто!!
показати весь коментар
17.10.2024 00:27 Відповісти
 
 