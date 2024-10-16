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Бійці підрозділу BULAVA скидом боєприпасу із "Дикого Шершня" знищили провізію окупантів. ВIДЕО

Оператор підрозділу BULAVA із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького скидом боєприпасу із "Дикого Шершня" знищив провізію окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднено у мережі.

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Дивіться: Бійці бригади "Азов" взяли у полон 17 російських військових на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7511) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69) Дикі шершні (232)


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Що там було? - щі? - хоть *** полощі
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16.10.2024 22:04 Відповісти
А ще риб'яча чешуя і більше нікуя.
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17.10.2024 11:54 Відповісти
Отбтвные по рёбрам и битки по коридору паскудам!
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17.10.2024 00:32 Відповісти
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17.10.2024 09:11 Відповісти
Отсервировали хавчик!
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17.10.2024 13:37 Відповісти
 
 