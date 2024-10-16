Бійці підрозділу BULAVA скидом боєприпасу із "Дикого Шершня" знищили провізію окупантів. ВIДЕО
Оператор підрозділу BULAVA із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького скидом боєприпасу із "Дикого Шершня" знищив провізію окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднено у мережі.
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