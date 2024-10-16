Бійці бригади "Азов" взяли у полон 17 російських військових на Торецькому напрямку. ВIДЕО
Під час відбиття ворожих штурмів під Нью-Йорком бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно із суміжними підрозділами взяли в полон 17 солдатів ВС РФ.
У бригаді зазначили, що "Азов" продовжує поповнювати обмінний фонд задля якнайшвидшого повернення побратимів з полону, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росіяни приїхали з різних куточків РФ, деякі з них є співучасниками воєнних злочинів. Усі їхні свідчення передадуть відповідним органам для подальшого розслідування", - повідомили у бригаді.
Бійці бригади гарантують збереження життя усім росіянам, які прийняли рішення скласти зброю і здатися.
Топ коментарі
+23 Olena Teslenko
показати весь коментар16.10.2024 21:51 Посилання
+14 MsSkifia #566162
показати весь коментар16.10.2024 21:35 Посилання
+11 GICKO_ BANAN
показати весь коментар16.10.2024 22:28 Посилання
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співучасникам воєнних злочинів по дві цигарки і відро води.
ну ми ж добрі...
Ось дані з Вікі:
Фольксштурм (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Volkssturm - штурм народу, народна армія, народна буря) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F ополченські формування у нацистській Німеччині наприкінці Другої світової війни. Створювалися з осені 1944 шляхом тотальної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F мобілізації чоловіків у віці від 16 до 60 років. З лютого 1945 до фольксштурму призвалися і жінки (з 18 років).
Фольксштурм формувався за допомогою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС та інших організацій під загальним керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гіммлера і підпорядковувався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 націонал-соціалістичній партії Німеччини . Безпосередньо на місцях організацією нових підрозділів займалися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80 гауляйтери https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 НСДАП .
Але принципіально Фольксштурм підпорядковувався СС.
Г - гуманізм.