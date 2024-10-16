Бійці бригади "Азов" взяли у полон 17 російських військових на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Під час відбиття ворожих штурмів під Нью-Йорком бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно із суміжними підрозділами взяли в полон 17 солдатів ВС РФ.

У бригаді зазначили, що "Азов" продовжує поповнювати обмінний фонд задля якнайшвидшого повернення побратимів з полону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни приїхали з різних куточків РФ, деякі з них є співучасниками воєнних злочинів. Усі їхні свідчення передадуть відповідним органам для подальшого розслідування", - повідомили у бригаді.

Бійці бригади гарантують збереження життя усім росіянам, які прийняли рішення скласти зброю і здатися.

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