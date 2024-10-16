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Новини Війна
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Бійці бригади "Азов" взяли у полон 17 російських військових на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Під час відбиття ворожих штурмів під Нью-Йорком бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно із суміжними підрозділами взяли в полон 17 солдатів ВС РФ.

У бригаді зазначили, що "Азов" продовжує поповнювати обмінний фонд задля якнайшвидшого повернення побратимів з полону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни приїхали з різних куточків РФ, деякі з них є співучасниками воєнних злочинів. Усі їхні свідчення передадуть відповідним органам для подальшого розслідування", - повідомили у бригаді.

Бійці бригади гарантують збереження життя усім росіянам, які прийняли рішення скласти зброю і здатися.

Також дивіться: Українські захисники знищили ворожу БМП-3 в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17771) полон (1581) Азов (784)


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Топ коментарі
+23
Яка витримка в наших Воїнів!!! Щоб не розірвати на штатки цю падаль!
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16.10.2024 21:51
+14
Дякую.
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16.10.2024 21:35
+11
Падаль - 100 процентів.
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16.10.2024 22:28
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Дякую.
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16.10.2024 21:35 Відповісти
Розумію хлопців,й також знаю що у полон не всі захотіли йти,от просто-вирішили подохнути,як собаки скажені.
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16.10.2024 21:38 Відповісти
всім цигарку і воду,
співучасникам воєнних злочинів по дві цигарки і відро води.
ну ми ж добрі...
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16.10.2024 21:42 Відповісти
Это шта, с дома престарелых набирали? Чимось нагадує вермахт 1945 рік..
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16.10.2024 21:50 Відповісти
там и 25-27летние выродки среди них. Просто обычный кацап так выглядит - куча пропитого, прокуренного лайна обтянутая зеленой тряпкой.
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16.10.2024 23:16 Відповісти
Количество пенсов зашкаивает
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16.10.2024 23:42 Відповісти
пензия на кацапщине с 60 лет. среди этих ублюдков самый старый - с 68 года, т.е. ему 56, остальные все моложе.
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17.10.2024 02:31 Відповісти
брешуть
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17.10.2024 07:37 Відповісти
Під завершення 2-ї СВ в Німеччині молодих людей та людей похилого віку набирали в Фольсштурм, а Фольксштурм підпорядковувався СС.
Ось дані з Вікі:
Фольксштурм (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Volkssturm - штурм народу, народна армія, народна буря) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F ополченські формування у нацистській Німеччині наприкінці Другої світової війни. Створювалися з осені 1944 шляхом тотальної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F мобілізації чоловіків у віці від 16 до 60 років. З лютого 1945 до фольксштурму призвалися і жінки (з 18 років).

Фольксштурм формувався за допомогою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС та інших організацій під загальним керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гіммлера і підпорядковувався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 націонал-соціалістичній партії Німеччини . Безпосередньо на місцях організацією нових підрозділів займалися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80 гауляйтери https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 НСДАП .
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17.10.2024 07:52 Відповісти
Формально деякі військові формування підпорядковувались СС , але безпосередньо власно СС не були, більш того іх рахували частинами Вермахту як в Німеччині так і на Нюрнберзькому процессі. Приклад - дівізія дер СС Галичина. Була розшлянута на суді як частина Вермахту, яка не займалася нацистськими звірствами і не була формуванням СС.
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17.10.2024 08:01 Відповісти
Вислів "Керівництво Гіммлера " повинно мати обгрунтовані докази, бо частини СС з'являлися лише з його відома, указа і особистого підпису з печаткою. Це стосується також діяльності гауляйтерів - така діяльність підтверджувалася власно рейхсфюрером документально. Під кінець війни ці формальності вже були дл біса, і "частинами СС" могли назвати будь кого, без підтверждення Гіммлера. Такі частини не розгядалися на Нюрнберзкому процессі як нацистські формування.
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17.10.2024 08:09 Відповісти
Ви плутаєте поняття СС та Ваффен СС. Ваффен СС дійсно не розгядалися на Нюрнберзкому процессі як нацистські формування.
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17.10.2024 08:16 Відповісти
Це ви плутаєте поняття ваффен СС і Der SS.
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17.10.2024 08:24 Відповісти
Ще раз кажу, що зібрані наприкінці війни "частини СС" вже ніхто і ніде не рахував як нацистські формування, бо на них не було наказів рейхсфюрера і навіть польова форма була загальновійськова.Каральних й нацистських функцій вони не виконували. Те ж саме стосується й оціх пенсів, так званих єсєсовців.
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17.10.2024 08:31 Відповісти
Ну це вже на самому фініші 2-ї СВ і даже в такій дисциплінованій структурі, як СС, теж почався безлад і Фольксштурм також використовувався для поповнення кадрових армійських частин Вермахту.
Але принципіально Фольксштурм підпорядковувався СС.
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17.10.2024 09:01 Відповісти
Формально - так, але по факту вони були частинами Вермахту, так само як і дівізія СС Галичина.
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17.10.2024 11:30 Відповісти
"навіть польова форма була загальновійськова! а що, вони колись воювали у формі як "у кіно"? - чорній?
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17.10.2024 09:32 Відповісти
хто "вони"?
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17.10.2024 11:31 Відповісти
Вафени СС. Вони завжди були у "польовій". То у радянському кіно у чорній.
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17.10.2024 16:46 Відповісти
Яка витримка в наших Воїнів!!! Щоб не розірвати на штатки цю падаль!
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16.10.2024 21:51 Відповісти
Падаль - 100 процентів.
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16.10.2024 22:28 Відповісти
Хлопці , Ви наші Героі , дякуємо 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.10.2024 21:56 Відповісти
Лучше б расстреляли их нахер втихаря и не отсвечивали бы,после всех недавних зверств,как этих падлюк вообще в плен брать...Нахер они нужны...-170тыс в месяц теперь на каких то мудаков немытых,в то времякогда старикам платят по 3тыс пенсии...Гуманисты блд..
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16.10.2024 22:00 Відповісти
давай тебя на обмен, не?А чого?
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16.10.2024 22:15 Відповісти
Себя поменяй на тех бомжей...раз так переживаешь..А мне больше обидно за свой народ,который всегда почему то на последнем плане и в ж... по сравнению со всякими "пришельцами" и *******
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16.10.2024 22:42 Відповісти
при чем тут бомжи? я предложил тебя обменять на воинов ЗСУ. не хочешь?
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16.10.2024 23:44 Відповісти
Я б взяв гріх на душу і кувалдою всіх спровадив до йоськи кабздона..
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16.10.2024 22:04 Відповісти
ЗСУ чекають на ініціативних.
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16.10.2024 22:45 Відповісти
а краще зідрати з них шкіру живцем бо заслужили
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16.10.2024 22:52 Відповісти
Ну то таке, Азов все время приглашает людей...
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16.10.2024 23:19 Відповісти
Респект Азову
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16.10.2024 22:17 Відповісти
думав руки до милиць скочем примотають... а ні, милиці поклали окремо.
Г - гуманізм.
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16.10.2024 22:35 Відповісти
Ну я вам скажу дуже вдало та єфектно зроблено..з скочеванням..Респект..!..
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16.10.2024 22:53 Відповісти
Применять скотч быстро , удобно , но глупо .
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16.10.2024 23:34 Відповісти
Все продумано..ви вважаете "Азовців" глупими сидячи в США?..після зйомок одягли стяжки..
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17.10.2024 21:54 Відповісти
Я не казав , що вважаю азовців глупими . Просто подивився відео , на якому стяжки не показувались . Якщо робиться так , то нормально . Якщо один скотч , то ні .
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17.10.2024 23:03 Відповісти
Одни мутанты.
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17.10.2024 00:36 Відповісти
Свинособак підлікують, відгодують і відпустять "на свободу с чістой совєстью"...
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17.10.2024 00:55 Відповісти
Хлопці з АЗОВу - СТАЛЬ!
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17.10.2024 01:17 Відповісти
Хорошее шоу.
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17.10.2024 05:42 Відповісти
Вони повернуться пізніше
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17.10.2024 06:54 Відповісти
К стенке всех и... так-так-так - клекотав кулемет.
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17.10.2024 08:32 Відповісти
скоро любителі чухче підтягнуться в полон, що з ними робити? годувати та одягати, для них полон буде як 5 зірковий готель, не виженеш і втікати вони не будуть, а товариш Ин їх міняти не буде.
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17.10.2024 09:03 Відповісти
Ще ртів на 170.000 на місяць. І скоро будуть вимагати олів'є і щоб було уютно, по- домашньому... І Червоний Хрест буде пильно стежити з а їх орчими правами і утриманням...
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17.10.2024 10:00 Відповісти
Ви розскажiть людям правду,що на фронті відбувається,а не про те що взяли у полон кілька росіян,скільки наших вже загинуло і ще загине поки ви будете лапшу на вуха вішати
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17.10.2024 10:44 Відповісти
Розстріляйте !
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17.10.2024 12:41 Відповісти
Какой хороший Volkswagen - gaswagen! 👍
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17.10.2024 13:43 Відповісти
 
 