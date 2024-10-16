Українські захисники знищили ворожу БМП-3 в Курській області. ВIДЕО
Воїни підрозділу "Крила до пекла" 103-ої окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького вдалим ударом FPV-дрона знищили ворожу БМП-3 в Курській області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ відповідне відео опубліковане у телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
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показати весь коментар16.10.2024 21:01 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Vlad #592720
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Владислав Сварчевський
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