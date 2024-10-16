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Українські захисники знищили ворожу БМП-3 в Курській області. ВIДЕО

Воїни підрозділу "Крила до пекла" 103-ої окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького вдалим ударом FPV-дрона знищили ворожу БМП-3 в Курській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ відповідне відео опубліковане у телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Дивіться: Росіянин зафільмував наслідки невдалого штурму: "Вот наш танк подбитый, экипаж убежал". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7511) БМП (414) Курськ (1155)


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Смерть кацапам!
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16.10.2024 21:01 Відповісти
жах ,а де заленський?
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16.10.2024 21:15 Відповісти
Ремонту не підлягає!
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17.10.2024 01:27 Відповісти
 
 