Росіянин зафільмував наслідки невдалого штурму: "Вот наш танк подбитый, экипаж убежал". ВIДЕО

Російський військовослужбовець зафільмував наслідки невдалого штурму окупантів. На відео можна побачити знищені танки та БМП, знищені позиції, тіла росіських солдатів, яких не евакуйовують.

Як повідомляє Цензор.НЕТ відповідне відео опубліковане у телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Ось наш танк, підбитий. Вчора його спалили, застряг. Екіпаж втік", - каже росіянин.

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