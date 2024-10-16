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Новини Відео Війна
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Росіянин зафільмував наслідки невдалого штурму: "Вот наш танк подбитый, экипаж убежал". ВIДЕО

Російський військовослужбовець зафільмував наслідки невдалого штурму окупантів. На відео можна побачити знищені танки та БМП, знищені позиції, тіла росіських солдатів, яких не евакуйовують.

Як повідомляє Цензор.НЕТ відповідне відео опубліковане у телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Ось наш танк, підбитий. Вчора його спалили, застряг. Екіпаж втік", - каже росіянин.

Дивіться: Сили оборони знищили російську вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17771) ліквідація (4063)


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Топ коментарі
+9
Зачебурашиста зачебурашили
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16.10.2024 19:37
+7
Візьми кацап гранату і підірви себе бо Українский дрон має на тебе план.
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16.10.2024 19:43
+4
Малахова начитались,з пляшок чиститись будуть.
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16.10.2024 19:43
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Зачебурашиста зачебурашили
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16.10.2024 19:37 Відповісти
Малахова начитались,з пляшок чиститись будуть.
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16.10.2024 19:43 Відповісти
Візьми кацап гранату і підірви себе бо Українский дрон має на тебе план.
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16.10.2024 19:43 Відповісти
Щось не зрозуміло...кацап з окопів фільмує кацапські танки, що згоріли на позиціях біля нього. То що вони там штурмували, якщо штурм невдалий? Свої власні позиції? Чи це захоплені наші позиції?
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16.10.2024 19:45 Відповісти
броня встигла доїхати тільки до своїх окопів.
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16.10.2024 20:44 Відповісти
Кацап продвигается на запад каждый день. Это ж вроде ни для кого не секрет
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16.10.2024 21:26 Відповісти
Якщо хтось думає, що в орків в бліндажі у пластиковій пляшці пиво, - той помиляється! Це просто їхня сеча.
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16.10.2024 20:22 Відповісти
Для них это бражка скрепная.
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16.10.2024 20:27 Відповісти
Шкода що втекла падаль!
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16.10.2024 20:29 Відповісти
переводити пряму мову кацапа на українську було необовязково, а то таке відчуття наче багнюкою забруднили.
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16.10.2024 20:40 Відповісти
Убєжал ... і правильно зробив.
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16.10.2024 22:14 Відповісти
А кажуть сечі нема..Запезпечують дообре видно...
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16.10.2024 22:59 Відповісти
де екологи, чому не б'ють в всі дзвони, природі повний пи@дець.
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17.10.2024 09:10 Відповісти
 
 