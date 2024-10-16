Россиянин снял последствия неудачного штурма: "Вот наш танк подбитый, экипаж убежал". ВИДЕО
Российский военнослужащий снял последствия неудачного штурма оккупантов. На видео можно увидеть уничтоженные танки и БМП, уничтоженные позиции, тела российских солдат, которых не эвакуируют.
Как сообщает Цензор.НЕТ соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Вот наш танк, подбитый. Вчера его сожгли, застрял. Экипаж сбежал", - говорит россиянин.
Топ комментарии
+9 Дуб #512210
показать весь комментарий16.10.2024 19:37 Ссылка
+7 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий16.10.2024 19:43 Ссылка
+4 Pol Chopa #550667
показать весь комментарий16.10.2024 19:43 Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуб #512210
показать весь комментарий16.10.2024 19:37 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Pol Chopa #550667
показать весь комментарий16.10.2024 19:43 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий16.10.2024 19:43 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Tierre
показать весь комментарий16.10.2024 19:45 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Urs
показать весь комментарий16.10.2024 20:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleg K #525841
показать весь комментарий16.10.2024 21:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Volod Smith
показать весь комментарий16.10.2024 20:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
govtva
показать весь комментарий16.10.2024 20:27 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Olena Teslenko
показать весь комментарий16.10.2024 20:29 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Urs
показать весь комментарий16.10.2024 20:40 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Маск13
показать весь комментарий16.10.2024 22:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олег Макартур #591230
показать весь комментарий16.10.2024 22:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
krot_lub
показать весь комментарий17.10.2024 09:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль