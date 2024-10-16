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Новости Видео Война
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Россиянин снял последствия неудачного штурма: "Вот наш танк подбитый, экипаж убежал". ВИДЕО

Российский военнослужащий снял последствия неудачного штурма оккупантов. На видео можно увидеть уничтоженные танки и БМП, уничтоженные позиции, тела российских солдат, которых не эвакуируют.

Как сообщает Цензор.НЕТ соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Вот наш танк, подбитый. Вчера его сожгли, застрял. Экипаж сбежал", - говорит россиянин.

Также смотрите: Воины 24-й ОМБр ликвидировали группу российских штурмовиков в Часовом Яре

Автор: 

армия РФ (19603) ликвидация (3670)


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Топ комментарии
+9
Зачебурашиста зачебурашили
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16.10.2024 19:37
+7
Візьми кацап гранату і підірви себе бо Українский дрон має на тебе план.
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16.10.2024 19:43
+4
Малахова начитались,з пляшок чиститись будуть.
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16.10.2024 19:43
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Зачебурашиста зачебурашили
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16.10.2024 19:37 Ответить
Малахова начитались,з пляшок чиститись будуть.
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16.10.2024 19:43 Ответить
Візьми кацап гранату і підірви себе бо Українский дрон має на тебе план.
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16.10.2024 19:43 Ответить
Щось не зрозуміло...кацап з окопів фільмує кацапські танки, що згоріли на позиціях біля нього. То що вони там штурмували, якщо штурм невдалий? Свої власні позиції? Чи це захоплені наші позиції?
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16.10.2024 19:45 Ответить
броня встигла доїхати тільки до своїх окопів.
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16.10.2024 20:44 Ответить
Кацап продвигается на запад каждый день. Это ж вроде ни для кого не секрет
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16.10.2024 21:26 Ответить
Якщо хтось думає, що в орків в бліндажі у пластиковій пляшці пиво, - той помиляється! Це просто їхня сеча.
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16.10.2024 20:22 Ответить
Для них это бражка скрепная.
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16.10.2024 20:27 Ответить
Шкода що втекла падаль!
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16.10.2024 20:29 Ответить
переводити пряму мову кацапа на українську було необовязково, а то таке відчуття наче багнюкою забруднили.
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16.10.2024 20:40 Ответить
Убєжал ... і правильно зробив.
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16.10.2024 22:14 Ответить
А кажуть сечі нема..Запезпечують дообре видно...
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16.10.2024 22:59 Ответить
де екологи, чому не б'ють в всі дзвони, природі повний пи@дець.
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17.10.2024 09:10 Ответить
 
 