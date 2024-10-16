Россиянин снял последствия неудачного штурма: "Вот наш танк подбитый, экипаж убежал". ВИДЕО

Российский военнослужащий снял последствия неудачного штурма оккупантов. На видео можно увидеть уничтоженные танки и БМП, уничтоженные позиции, тела российских солдат, которых не эвакуируют.

Как сообщает Цензор.НЕТ соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Вот наш танк, подбитый. Вчера его сожгли, застрял. Экипаж сбежал", - говорит россиянин.

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