Сили оборони знищили російську вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок". ВIДЕО
Оператори БпЛА 412-го батальйону безпілотних систем "NEMESIS" виявили та уразили ворожу важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар16.10.2024 18:43 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар16.10.2024 23:36 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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