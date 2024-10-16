Сили оборони знищили російську вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок". ВIДЕО

Оператори БпЛА 412-го батальйону безпілотних систем "NEMESIS" виявили та уразили ворожу важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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