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Силы обороны уничтожили российскую огнеметную систему ТОС-1А "Сонцепек". ВИДЕО

Операторы БПЛА 412-го батальона беспилотных систем "NEMESIS" обнаружили и поразили вражескую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепек".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

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Автор: 

армия РФ (19603) уничтожение (7179)


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Лайкнути чи задонатити?
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16.10.2024 18:43 Ответить
Лайкни задонативши!)
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16.10.2024 23:36 Ответить
 
 