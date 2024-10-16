Силы обороны уничтожили российскую огнеметную систему ТОС-1А "Сонцепек". ВИДЕО
Операторы БПЛА 412-го батальона беспилотных систем "NEMESIS" обнаружили и поразили вражескую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепек".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий16.10.2024 18:43 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий16.10.2024 23:36 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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