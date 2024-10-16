Два украинских танка вплотную разнесли вдребезги вражеский БТР-82А на Курщине. ВИДЕО

Два украинских танка в упор расстреляли вражеский БТР-82А с десантом на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения вражеской бронемашины опубликована в соцсетях.

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