Два украинских танка вплотную разнесли вдребезги вражеский БТР-82А на Курщине. ВИДЕО
Два украинских танка в упор расстреляли вражеский БТР-82А с десантом на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения вражеской бронемашины опубликована в соцсетях.
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+30 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий16.10.2024 15:44 Ссылка
+28 Tierre
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+25 Василь Васько #582549
показать весь комментарий16.10.2024 15:42 Ссылка
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що ці танки по тобі не шмальнуть,
чи то неспроможні стріляти, чи без екіпажу.
пусте діло намагатися зрозуміти кацапську логіку...
Один на бєтєрі виїхав на два танка, а другий довго не міг вдуплити - то "свій" бєтєр чи ворожий.
Доречі, я всетаки сподіваюсь що всетаки ворожий, бо хз.
Короче відос - сплошний фейспалм )
або дрон прилетить. І чомусь екипаж повільно зреагував, може не знали свої чи чужі ?