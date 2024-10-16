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Два украинских танка вплотную разнесли вдребезги вражеский БТР-82А на Курщине. ВИДЕО

Два украинских танка в упор расстреляли вражеский БТР-82А с десантом на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения вражеской бронемашины опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевая работа двух украинских экипажей немецких БМП "Marder" на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19603) уничтожение (7179) Курск (1140)


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Топ комментарии
+30
Скоріш за все їхали захопити підбиті танки
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16.10.2024 15:44
+28
Взагалі оце "впритул" дуже напрягає...бо танки мав розстріляти той бетр як мінімум з кілометра, а краще з двох, а не впритул його підпускати.
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16.10.2024 15:45
+25
видно танк несправний був, витримка у наших-залізна!
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16.10.2024 15:42
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Рашисты сбежали .
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16.10.2024 15:39 Ответить
цікаво куди те русняве лайно перлося і на що сподівалося.
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16.10.2024 15:39 Ответить
Скоріш за все їхали захопити підбиті танки
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16.10.2024 15:44 Ответить
можливо, хочя для для цього як мінімум треба бути впевненим,
що ці танки по тобі не шмальнуть,
чи то неспроможні стріляти, чи без екіпажу.
пусте діло намагатися зрозуміти кацапську логіку...
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16.10.2024 16:02 Ответить
Хитрожопии - шо побіг у ліс - мабуть спасся - а БТР як сміливо валив на танки
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16.10.2024 15:41 Ответить
видно танк несправний був, витримка у наших-залізна!
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16.10.2024 15:42 Ответить
Обидва несправні? І екіпажі просто сидять всередині і чекають ланцетів?
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16.10.2024 16:31 Ответить
Взагалі оце "впритул" дуже напрягає...бо танки мав розстріляти той бетр як мінімум з кілометра, а краще з двох, а не впритул його підпускати.
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16.10.2024 15:45 Ответить
Судячи зі всього там така мішаніна була що огого.
Один на бєтєрі виїхав на два танка, а другий довго не міг вдуплити - то "свій" бєтєр чи ворожий.
Доречі, я всетаки сподіваюсь що всетаки ворожий, бо хз.
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16.10.2024 20:07 Ответить
Доречі, один Ванька побіг в посадку. Повз танк! Яка його дальнєйша доля? Ніхто не знає?
Короче відос - сплошний фейспалм )
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16.10.2024 20:11 Ответить
Чомусь кулемет танчика не косив свинособак..
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16.10.2024 15:48 Ответить
А кто туда бк подвозит, все на исходе, видимо.
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16.10.2024 15:58 Ответить
Недавно было видео как на Курщине два БТР пытались догнать наш танк потом один переврнулся а второй вместо того что бы помочь начал драпать сам.
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16.10.2024 15:49 Ответить
І це теж нонсенс, бо бтри - це ціль для танка. Танк має нищити БТРи, а не тікати від них...
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16.10.2024 16:30 Ответить
Не факт что танк их сразу увидел.
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16.10.2024 18:41 Ответить
нонсенс коли у танка працює озброєння , а коли він рухається пошкоджений , то цілком прийнятна мішень для гармати бтр
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16.10.2024 19:24 Ответить
Наводка - не пряма, а прямісінько направлена..... Зявиться новий вид наведення - "в упор"
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16.10.2024 15:58 Ответить
так, все неідеально, але наш танк знищив ворожий бтр і наші залишилися усі живі, це головне
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16.10.2024 16:01 Ответить
Та наш танчик теж зазнав ураження - бо стоїть на місці. Другий напевно - евакуатор.
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16.10.2024 16:03 Ответить
Очевидно українські танки було пошкоджені і кацапня думала захопити "легкі трофеї", ну і відхопили...
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16.10.2024 16:03 Ответить
Красівоє.
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16.10.2024 16:21 Ответить
Дивно, що після враження БТРа, підарасня ще бігає.
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16.10.2024 16:29 Ответить
Пісець живучі. Пряме влучання в БТР. Танковим, 125мм снарядом. І що? Принаймні 4 таргани вилізли і живчиками побігли...
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16.10.2024 16:31 Ответить
какая то ххххххта (((( ,говорят что танк страшный ,а он в упор долбит и оттуда выбегают еще живые люди !!! там должно от ПЕРВОГО выстрела хлам остаться от всех и вся !!!((( поражен всем и тем что живые остались и тем что допустили к себе и тем что стояли колом танки !!!(((
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16.10.2024 16:36 Ответить
Дивлячись які снаряди в танку залишилися. Якщо підкаліберні, то це фактично лом довжиною під 80 см - прошиває броню БТРа, як папір, а особовому складу не повезе тільки тим, що опинилися безпосередньо перед "ломом". Друге діло, щоб танк "гепнув" фугасом - 100% всі орки перетворилися б на фарш.
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16.10.2024 17:39 Ответить
якби все від першого пострілу розліталося "вхлам " , то війна тривала б від сили один день ((
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16.10.2024 19:27 Ответить
Тараканов нужно давить..
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16.10.2024 16:37 Ответить
Із першого танка йде білий дим. Очевидно, танк уражений. Скоріш за все, фпв-дрон, бо від ПТУРа чи арти машина вже б горіла. Другий танк або приїхав для евакуації, або теж пошкоджений. Хлопцям повезло, що не прилетіли ще дрони рашистів, щоб їх добити. А ті йовбодоби поперлись на БТР "на авось, с вєтєрком". Ну, і відгребли по самі помідори. Дивно, чому танк не лупив по піхоті з кулемета? Або заклинив, або БК закінчився?
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16.10.2024 16:38 Ответить
У полон не брати!
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16.10.2024 16:51 Ответить
Кажись танк загруз.
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16.10.2024 17:09 Ответить
Орк пробіг повз танки в посадку неушкоджений...добре що не мав при собі РПГ...і щось не побачив на танку кулемета....скоріш за все заблудилися (прийняли противника за своїх) і наші і орки
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16.10.2024 18:12 Ответить
Кулеметник заспав?)
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16.10.2024 18:17 Ответить
Де ти у танку побачив кулеметника ? Там кулемет спарений з гарматою , ним навідник-оператор керує , а 12.7, яким командир може користуватися , знятий .
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16.10.2024 19:33 Ответить
Да-а-а?) Тоді навідник молодець, а от оператор спав)
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16.10.2024 23:34 Ответить
За той час що "сонний" оператор устиг зарядити гармату , навестися на рухому мішень та здійснити постріл ти пукнути не зумієш , щодо решти- нехай на твоїй совісті буде , скорострільний ти наш , для цього піхота існує , якщо не віриш - подивися як араби меркави палили ((
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16.10.2024 23:41 Ответить
Два танки нерухомі ,що сталося не зрозуміло але видно що вони в біді.Зараз або арту наведуть
або дрон прилетить. І чомусь екипаж повільно зреагував, може не знали свої чи чужі ?
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16.10.2024 18:26 Ответить
Оскільки за нашими спотерігав наш безпілотник, ситуація була під контролем. Фрагмент відео показали саме з епізодом знищннея русні ,як саме цікаве в цій історії
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16.10.2024 18:49 Ответить
Якась муть. Через дуло цілились, спали чи не могли допетрати свої чи чужі?
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16.10.2024 19:19 Ответить
Ти там був , знаєш що у хлопців сталося що тобі муть ? Залізь у танк , якщо дупа через люк пролізе, а потім подивися що ти у ньому бачиш навколо коли проблеми з прицілом .
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16.10.2024 19:36 Ответить
Видно твоя дупа пролізла і приціл закрила. Вилізь і більше не заважай хлопцям.
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16.10.2024 23:27 Ответить
Співчуваю що твоя туди не влазить , це ж скільки лайна щодня нею виробляєш (( Менше жери , бо як гигнеш , то у домовині дно провалиш .
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16.10.2024 23:30 Ответить
Це ти типу дотепність демонструєш? Сумно, деградує молодь, як квартал 95.
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17.10.2024 21:23 Ответить
Та ні , нічого не демонструю , просто констатую тупість з якою ти свої коменти строчиш , то у тебе не від деградації , а від народження ((
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17.10.2024 22:46 Ответить
Та бачу, що крім дупи тобі нічого демонструвати. Констатуй.
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18.10.2024 21:45 Ответить
Як у тебе все запущено .... я думав що ти просто дурбецало , а ти - ідіот ((
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18.10.2024 21:48 Ответить
куча сідорів втекло, чому другий танк чекав? навіть один гранатомет міг добити наш танк.
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16.10.2024 19:52 Ответить
"навіть один гранатомет міг добити наш танк" ...... міг , але не добив , може по тій самій причині і танк міг але чекав ? (( 5 секунд від появи бтр на відео до його знищення , засічи власну реакцію за цей час на раптову появу чогось поруч з тобою якщо був заклопотаний чимось іншим , наприклад , танка заводив , бо білий дим більш за все не його ураження , а холдний двигун який щойно завели .
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16.10.2024 23:47 Ответить
От тут йому і останівка, бл@ть!
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16.10.2024 20:11 Ответить
 
 