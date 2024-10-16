Боевая работа двух украинских экипажей немецких БМП "Marder" на Курщине. ВИДЕО
Бойцы 225-го ОШБ сняли атаку двух экипажей немецких БМП "Marder" на российские позиции в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины обстреливают вражеские позиции, обустроенные в лесополосе.
"Механизированная рота 225 ОШБ на Мардерах делает ад во вражеских посадках на Курском направлении. Обратите внимание, как героически работают экипажи машин под вражескими обстрелами. Противник пытался подбить их из РПГ и поразить FPV дронами. Но смелых выстрелы боятся и защищают РЭБы", - отмечается в комментарии к видео.
БМП "Marder" - немецкая гусеничная боевая машина пехоты концерна Rheinmetall. Основная боевая машина танко-гренадерских дивизий Бундесвера с 1970-х годов.
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це, українська техніка, якою працює українськи воїни герої!
Слава відважним героям!
Це неймовірно!
...а не постановочні фейкі "утомленніє солнцем два" коли на камеру в 1941 всі сидять по теплих бліндажах в накрохмалених гімнастерках і з улибкой радості співають "катюшу" під гармошку обнімая маладих
куртізаночоккурсаночок-медсестер...