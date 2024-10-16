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Новости Видео Война
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Боевая работа двух украинских экипажей немецких БМП "Marder" на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 225-го ОШБ сняли атаку двух экипажей немецких БМП "Marder" на российские позиции в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины обстреливают вражеские позиции, обустроенные в лесополосе.

"Механизированная рота 225 ОШБ на Мардерах делает ад во вражеских посадках на Курском направлении. Обратите внимание, как героически работают экипажи машин под вражескими обстрелами. Противник пытался подбить их из РПГ и поразить FPV дронами. Но смелых выстрелы боятся и защищают РЭБы", - отмечается в комментарии к видео.

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БМП "Marder" - немецкая гусеничная боевая машина пехоты концерна Rheinmetall. Основная боевая машина танко-гренадерских дивизий Бундесвера с 1970-х годов.

Также смотрите: Тела семи россиян валяются в грязи на Курщине: "Штурмануть хотели п#дары. Освободители, сука". ВИДЕО

Автор: 

Германия (7062) БМП (404) Курск (1140)


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нема ніяких німецьких, чи французьких.
це, українська техніка, якою працює українськи воїни герої!
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16.10.2024 11:41 Ответить
Хоч гармата 20 мм, але система наведення їбе 2А42 зомм кацапську у хвіст та гриву.
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16.10.2024 12:03 Ответить
ххххххх поймешь что там и как !!!(((
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16.10.2024 12:47 Ответить
Їх могли підбити 5-6 разів, це просто чудо, що вони вціліли.
Слава відважним героям!
Це неймовірно!
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16.10.2024 12:58 Ответить
До чого тут чудо? Це і є типова реальна війна
...а не постановочні фейкі "утомленніє солнцем два" коли на камеру в 1941 всі сидять по теплих бліндажах в накрохмалених гімнастерках і з улибкой радості співають "катюшу" під гармошку обнімая маладих куртізаночок курсаночок-медсестер...
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16.10.2024 13:15 Ответить
Хлопці справжні герої ,2 акумулятивні гранати з рпг-7 летять ледве не в лоб ,а їм все по барабану. Добре що в кацапів руки від страху трясуться.
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16.10.2024 19:08 Ответить
 
 