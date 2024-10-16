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Бойова робота двох українських екіпажів німецьких БМП "Marder" на Курщині. ВIДЕО

Бійці 225-го ОШБ зафільмували атаку двох екіпажів німецьких БМП "Marder" на російські позиції у Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни обстрілюють ворожі позиції облаштовані у лісосмузі.

"Механізована рота 225 ОШБ на Мардерах робить пекло у ворожих посадках на Курському напрямку. Зверніть увагу, як героїчно працюють екіпажі машин під ворожими обстрілами. Противник намагався підбити їх з РПГ та уразити FPV дронами. Але сміливих постріли бояться та захищають РЕБи", - зазначається у коментарі до відео.

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БМП "Marder" - німецька гусенична бойова машина піхоти концерну Rheinmetall. Основна бойова машина танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років.

Також дивіться: Тіла семи росіян валяються у багнюці на Курщині: "Штурмануть хотіли п#дари. Освободітєлі, сука". ВIДЕО

Автор: 

Німеччина (7469) БМП (414) Курськ (1150)


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нема ніяких німецьких, чи французьких.
це, українська техніка, якою працює українськи воїни герої!
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16.10.2024 11:41 Відповісти
Хоч гармата 20 мм, але система наведення їбе 2А42 зомм кацапську у хвіст та гриву.
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16.10.2024 12:03 Відповісти
ххххххх поймешь что там и как !!!(((
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16.10.2024 12:47 Відповісти
Їх могли підбити 5-6 разів, це просто чудо, що вони вціліли.
Слава відважним героям!
Це неймовірно!
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16.10.2024 12:58 Відповісти
До чого тут чудо? Це і є типова реальна війна
...а не постановочні фейкі "утомленніє солнцем два" коли на камеру в 1941 всі сидять по теплих бліндажах в накрохмалених гімнастерках і з улибкой радості співають "катюшу" під гармошку обнімая маладих куртізаночок курсаночок-медсестер...
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16.10.2024 13:15 Відповісти
Хлопці справжні герої ,2 акумулятивні гранати з рпг-7 летять ледве не в лоб ,а їм все по барабану. Добре що в кацапів руки від страху трясуться.
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16.10.2024 19:08 Відповісти
 
 