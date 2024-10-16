Бойова робота двох українських екіпажів німецьких БМП "Marder" на Курщині. ВIДЕО

Бійці 225-го ОШБ зафільмували атаку двох екіпажів німецьких БМП "Marder" на російські позиції у Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни обстрілюють ворожі позиції облаштовані у лісосмузі.

"Механізована рота 225 ОШБ на Мардерах робить пекло у ворожих посадках на Курському напрямку. Зверніть увагу, як героїчно працюють екіпажі машин під ворожими обстрілами. Противник намагався підбити їх з РПГ та уразити FPV дронами. Але сміливих постріли бояться та захищають РЕБи", - зазначається у коментарі до відео.

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БМП "Marder" - німецька гусенична бойова машина піхоти концерну Rheinmetall. Основна бойова машина танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років.

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