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Новини Відео Війна
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Тіла семи росіян валяються у багнюці на Курщині: "Штурмануть хотіли п#дари. Освободітєлі, сука". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн фільмує результат бою з російською штурмовою групою на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно тіла рашистів, які валяються у багнюці при дорозі. За словами автора відео, росіян було семеро.

Увага! Ненормативна лексика!

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армія рф (17755) знищення (7492) Курськ (1150)


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Який красівий пєйзаж
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15.10.2024 10:38 Відповісти
Ванюшкі прішлі на побивку.
Маманя, паставь самавар. Да баньку с берьозовим вєнічьком для ванькі іді пригатовь.
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15.10.2024 10:38 Відповісти
Вєнічок у дупу, бо Муамарчік Каддафі образиться....
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15.10.2024 13:15 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям Слава!
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15.10.2024 10:40 Відповісти
Штурмують концерт Кабздона.
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15.10.2024 10:40 Відповісти
Кацапськіє свиньії в прівичнай срєдє абітанія в радной говєні...
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15.10.2024 10:41 Відповісти
поо пути на Берлин, даже границу не пересекли....
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15.10.2024 11:33 Відповісти
Тільки це вони "могут павтаріть".
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15.10.2024 11:53 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/8k8kWXHCX-w Поучительная история в трьох картинках (Обманутый россиянин)
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15.10.2024 13:06 Відповісти
 
 