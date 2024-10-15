Тіла семи росіян валяються у багнюці на Курщині: "Штурмануть хотіли п#дари. Освободітєлі, сука". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн фільмує результат бою з російською штурмовою групою на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно тіла рашистів, які валяються у багнюці при дорозі. За словами автора відео, росіян було семеро.
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Маманя, паставь самавар. Да баньку с берьозовим вєнічьком для ванькі іді пригатовь.