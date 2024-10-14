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Ворожий танк, бронеавтомобіль "ВПК-Урал" і БТР-80 догорають на трасі Коренево-Новоіванівка у Курській області. ВIДЕО

Екіпаж українського танк знищив із засідки ворожу бронегрупу, яка рухалася дорогою Коренево-Новоіванівка на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результату успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Колона російської техніки, яка потрапила в засідку в Курській області на трасі Коренево-Новоіванівка. Танк, бронеавтомобіль "ВПК-Урал" і БТР-80 були знищені екіпажем українського танка". - зазначає у дописі автор публікації.

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армія рф (17749) знищення (7488) Курськ (1150)


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Горить, палає техніка ворожа, Рідна Україна переможе!
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14.10.2024 11:09 Відповісти
Нехер шастать!
Танчику респект и уважуха!!!)
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14.10.2024 11:25 Відповісти
щільненько згрупувались.
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14.10.2024 11:28 Відповісти
Один постріл, три цілі, майстерність!
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14.10.2024 12:00 Відповісти
Чому один ?
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14.10.2024 12:46 Відповісти
Це,щоб три ідіоти поржали,
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14.10.2024 14:32 Відповісти
Мабуть швидкість перевищили. У нас за таке карають.
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14.10.2024 15:22 Відповісти
 
 