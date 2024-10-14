Ворожий танк, бронеавтомобіль "ВПК-Урал" і БТР-80 догорають на трасі Коренево-Новоіванівка у Курській області. ВIДЕО
Екіпаж українського танк знищив із засідки ворожу бронегрупу, яка рухалася дорогою Коренево-Новоіванівка на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результату успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Колона російської техніки, яка потрапила в засідку в Курській області на трасі Коренево-Новоіванівка. Танк, бронеавтомобіль "ВПК-Урал" і БТР-80 були знищені екіпажем українського танка". - зазначає у дописі автор публікації.
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Танчику респект и уважуха!!!)