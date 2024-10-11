РФ перекинула 50 тисяч військових до Курської області, послабивши свої позиції на інших напрямках фронту, - Сирський
Російські війська перекинули на Курський напрямок 50 тисяч військових, чим послабили свої позиції у Запорізькій, Херсонській та Краматорській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
За словами Сирського, ці сили РФ перекинула з інших фронтів, де велися наступальні дії. Такі дії призвели до ослаблення російських угруповань на інших напрямках, зокрема в Запорізькій, Херсонській областях та на Краматорській ділянці фронту.
"Це полегшило нам умови для ведення оборонної операції", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, вночі 10 жовтня проєкт DeepState повідомив, що російські війська продавили лівий фланг угруповання Сил Оборони України у Курській області. Ворог за останній час стягнув у цей район чимало техніки та живої сили.
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Відправка Тро на фронт для стримання наступу ворога на ключові ділянки є спланованим злочином за попередньою змовою групою генеральських зрадників щодо спланованого вбивства добровольців Тро кацапами і здачі української території.
а не слухати вискочку і зрадника з ОП !!
а от Донецьку обл, здають з потрохами !!
як казали, що підтвердилось, сирський якісний виконавець, але абсолютний затупок в аналізі, плануванні та розрахунках.
судячи з відосиків зе!гундоса, невідходить від зе!лідора, та постійно докладає про стан справ, по тричі на день. то, хто ж веде війну?
безугла, по указці єрмачини?
він що хворий , чи в пʼяний в зюзьку ?
Смішно чути про якесь послаблення , так як все відбувається
навпаки !!
І шо по результату?
Чи це Сирський так виправдовується, що тепер срака і там, і тут?
Ну молодці ж, стратеги...
А ситуація там доволі важка...як він збирається то вирішувати...?
Скоро буде спроба Тираспольської Народної Республіки!