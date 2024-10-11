РФ перекинула 50 тисяч військових до Курської області, послабивши свої позиції на інших напрямках фронту, - Сирський

Російські війська перекинули на Курський напрямок 50 тисяч військових, чим послабили свої позиції у Запорізькій, Херсонській та Краматорській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За словами Сирського, ці сили РФ перекинула з інших фронтів, де велися наступальні дії. Такі дії призвели до ослаблення російських угруповань на інших напрямках, зокрема в Запорізькій, Херсонській областях та на Краматорській ділянці фронту.

"Це полегшило нам умови для ведення оборонної операції", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, вночі 10 жовтня проєкт DeepState повідомив, що російські війська продавили лівий фланг угруповання Сил Оборони України у Курській області. Ворог за останній час стягнув у цей район чимало техніки та живої сили.

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