РФ перебросила 50 тысяч военных в Курскую область, ослабив свои позиции на других направлениях фронта, - Сырский
Российские войска перебросили на Курское направление 50 тысяч военных, чем ослабили свои позиции в Запорожской, Херсонской и Краматорской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
По словам Сырского, эти силы РФ перебросила с других фронтов, где велись наступательные действия. Такие действия привели к ослаблению российских группировок на других направлениях, в частности в Запорожской, Херсонской областях и на Краматорском участке фронта.
"Это облегчило нам условия для ведения оборонительной операции", - отметил Главнокомандующий ВСУ.
Напомним, ночью 10 октября проект DeepState сообщил, что российские войска продавили левый фланг группировки Сил Обороны Украины в Курской области. Враг за последнее время стянул в этот район немало техники и живой силы.
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бачив російською ТБ репортажі з Вугледара
Відправка Тро на фронт для стримання наступу ворога на ключові ділянки є спланованим злочином за попередньою змовою групою генеральських зрадників щодо спланованого вбивства добровольців Тро кацапами і здачі української території.
а не слухати вискочку і зрадника з ОП !!
а от Донецьку обл, здають з потрохами !!
як казали, що підтвердилось, сирський якісний виконавець, але абсолютний затупок в аналізі, плануванні та розрахунках.
судячи з відосиків зе!гундоса, невідходить від зе!лідора, та постійно докладає про стан справ, по тричі на день. то, хто ж веде війну?
безугла, по указці єрмачини?
він що хворий , чи в пʼяний в зюзьку ?
Смішно чути про якесь послаблення , так як все відбувається
навпаки !!
І шо по результату?
Чи це Сирський так виправдовується, що тепер срака і там, і тут?
Ну молодці ж, стратеги...
А ситуація там доволі важка...як він збирається то вирішувати...?
Скоро буде спроба Тираспольської Народної Республіки!