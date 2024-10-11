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Новости Война
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РФ перебросила 50 тысяч военных в Курскую область, ослабив свои позиции на других направлениях фронта, - Сырский

Сирський про операцію у Курській області

Российские войска перебросили на Курское направление 50 тысяч военных, чем ослабили свои позиции в Запорожской, Херсонской и Краматорской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По словам Сырского, эти силы РФ перебросила с других фронтов, где велись наступательные действия. Такие действия привели к ослаблению российских группировок на других направлениях, в частности в Запорожской, Херсонской областях и на Краматорском участке фронта.

"Это облегчило нам условия для ведения оборонительной операции", - отметил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ночью 10 октября проект DeepState сообщил, что российские войска продавили левый фланг группировки Сил Обороны Украины в Курской области. Враг за последнее время стянул в этот район немало техники и живой силы.

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Автор: 

боевые действия (4258) Александр Сырский (614) Курск (1137)


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Топ комментарии
+23
А яка кількість найкращих військ та озброєння ЗСУ зараз Україна послала в Курську область, послабивши донецьке, харківське, запорізьське і інші напрямки, що призвело до постійних втрат ?
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11.10.2024 08:23
+21
угу з Калінінграда та Далекого Сходу, послабивши європейські японські фронти
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11.10.2024 08:21
+18
Потужна оборонна операція імені Сирського.....DeepState в поміч..
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11.10.2024 08:23
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угу з Калінінграда та Далекого Сходу, послабивши європейські японські фронти
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11.10.2024 08:21 Ответить
Ця **** повинна відповідати за поранених яких він кинув у Вугледарі,без наказу на відхід і яких вбили москалі.люди для цього кацапського уйобка розхідний матеріал.
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11.10.2024 08:37 Ответить
хто то вижив

бачив російською ТБ репортажі з Вугледара
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11.10.2024 08:40 Ответить
По Курську нібито відбили.чекаємо підтвердження
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11.10.2024 09:09 Ответить
Краще задати це питання тим хто кинув свої позиції під Вугледаром ( 186 окремий батальйон 123 окремої бригади ТрО )
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11.10.2024 09:19 Ответить
123 бригада мала прикривати відхід 72-ої натомість іх хотіли залишити у місті без важкого озброєння з сирком у нас все робиться через дупу.
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11.10.2024 09:24 Ответить
Сірко свою справу робить
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11.10.2024 10:13 Ответить
Що таке важке озброєння? Важке озброєння в окопах на передньому краї потрібне? Боягузи кинули позиції, а тепер репетують: "Якби в нас були гармати, літаки, танки і бажано щоб все це було попереду ми б тоді воювали." Точно так батальон "Карпати" кинув позиції і поїхав на "ротацію", а в цей час кацапи перейшли не прикритий кордон і організували Іловайськ.
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11.10.2024 11:14 Ответить
Тро не є регулярними військами, це угруповання добровольців цивільних дилетантів з стрілецьким озброєнням, вони не мають і не можуть мати озброєння механізованих бригад і тому не можуть тримати фронт.
Відправка Тро на фронт для стримання наступу ворога на ключові ділянки є спланованим злочином за попередньою змовою групою генеральських зрадників щодо спланованого вбивства добровольців Тро кацапами і здачі української території.
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12.10.2024 11:52 Ответить
Ти просто придурок.
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12.10.2024 14:32 Ответить
так послабили що просуваються ще швидше ніж до того
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11.10.2024 09:25 Ответить
пукін з'їздив до монголії -домовився-відвів війська в україну з китайцями вже давно домовився сьогодні з'їзде до туркменії теж домовиться з казахами такаж муйня +калінінградська і білорусь можно до 200 000 назбирать і різну техніку теж підтягнуть а наші совкові хенерали цьго що не знали і ця сітуація буде усугублятися роіяни вчаться воювати по ходу війни нас витеснять с куршіни і попруть на суми і чернігів важко нам буде.
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11.10.2024 09:46 Ответить
Де це в Краматорськіи обл кацапи послаблені?
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11.10.2024 08:22 Ответить
А хто знає де Краматорська обл. знаходиться? Може ваЗЕлін вже мапу України перекроїв?
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11.10.2024 09:47 Ответить
Що ж здається донецьк? Там всього було 50 тисяч
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11.10.2024 08:22 Ответить
Потужна оборонна операція імені Сирського.....DeepState в поміч..
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11.10.2024 08:23 Ответить
А яка кількість найкращих військ та озброєння ЗСУ зараз Україна послала в Курську область, послабивши донецьке, харківське, запорізьське і інші напрямки, що призвело до постійних втрат ?
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11.10.2024 08:23 Ответить
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11.10.2024 08:25 Ответить
Когда держслужба пойдет на фронт,сотни тысяч прожирателей бюджета ждет повесток.
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11.10.2024 08:26 Ответить
Ні, вони поступово перейдуть на службу іншої держави.
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11.10.2024 10:11 Ответить
ЗСУ на Курщині дуже важко.
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11.10.2024 08:26 Ответить
Нашим воінам потрібно повертатися в Украіну і захищати своє,
а не слухати вискочку і зрадника з ОП !!
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11.10.2024 08:32 Ответить
так они итак защищают своё - Сумскую обл., только на территории орков... в чём проблема?
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11.10.2024 09:13 Ответить
Проблема в тому , що Суми як бомбили кацапи цілодобово так і ******** ,
а от Донецьку обл, здають з потрохами !!
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11.10.2024 10:51 Ответить
тобто, навіть кількістю, меншою на 50 тис, кацапи продовжують наступати та займати наші землі?
як казали, що підтвердилось, сирський якісний виконавець, але абсолютний затупок в аналізі, плануванні та розрахунках.
судячи з відосиків зе!гундоса, невідходить від зе!лідора, та постійно докладає про стан справ, по тричі на день. то, хто ж веде війну?
безугла, по указці єрмачини?
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11.10.2024 08:27 Ответить
Потім це угруповання посуне на Суми..
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11.10.2024 08:28 Ответить
Суми стратегічно не важливе місто, та й проживає 5 тисяч, напишуть при здачі.
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11.10.2024 08:31 Ответить
если не стратегичное то оставить? может тогда и Чернигов сдать?
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11.10.2024 09:14 Ответить
Ага. Єдине стратегічно важливе місто в Україні - це Чоп, його й захищатимемо.
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11.10.2024 10:13 Ответить
Судячи з немаючих нічого спільного з реальністю висловлювань президента, ці слова теж для нього.
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11.10.2024 08:28 Ответить
Про яку Краматорську обл. говорить Сирський ,
він що хворий , чи в пʼяний в зюзьку ?
Смішно чути про якесь послаблення , так як все відбувається
навпаки !!
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11.10.2024 08:28 Ответить
Бо він такі заяви може тільки по п'яні робити.
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11.10.2024 10:05 Ответить
Творожніков фуфло толкаєт.
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11.10.2024 08:28 Ответить
Росіяни окупували Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр Донецької області, - DeepState.

І шо по результату?
Чи це Сирський так виправдовується, що тепер срака і там, і тут?

Ну молодці ж, стратеги...
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11.10.2024 08:30 Ответить
І шо?! Окупація України продовжується без затримки...
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11.10.2024 08:34 Ответить
То Сирський озвучив одну сторону медалі...а те що кацаби там зараз можуть оточити частину наших військ- він "скромно" промовчав...
А ситуація там доволі важка...як він збирається то вирішувати...?
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11.10.2024 08:35 Ответить
А що це за нове адміністративно- територіальне утворення - Краматорська область? Є місто Краматорськ в Донецькій області. В психіатрії це явище називається географічний (топографічний) кретинізм. Глобус України їм в поміч.
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11.10.2024 08:58 Ответить
Мабуть, це тому, що функції обласного центру Донецької області передали Краматорську?
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11.10.2024 10:14 Ответить
Тимчасово, на час окупації Донецька.
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11.10.2024 10:15 Ответить
Я так розумію, що чергова мильна бульбашка "Курськ наш" усьо? Курській народній республіці не бути. Хоча всім притомним людям це було зрозуміло ще на початку.
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11.10.2024 09:03 Ответить
Суджанська Народна Республіка закривається

Скоро буде спроба Тираспольської Народної Республіки!
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11.10.2024 11:05 Ответить
Не буде. Формально територія Молдови. Хоча в цій операції хоча б якийсь сенс був би. Зрозуміла і адекватна мета, відповідно зрозумілі засоби і сили. І цілком досяжна мета
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11.10.2024 11:58 Ответить
ну тоді найбільший рушить на Білорусь!
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11.10.2024 13:52 Ответить
І чому зеленский та сирский мовчать про розгром ЗСУ на тій же курщині - стратегічний геній двух дебілів під наглядом фсб - https://www.5.ua/svit/zsu-potrapyly-v-zhorstoku-zasidku-na-kurshchyni-forbes-nazvav-vtraty-336218.html
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11.10.2024 09:03 Ответить
Непогано так послабила - кожен день три-чотири населених пункта окуповує
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11.10.2024 09:08 Ответить
Ааа, ось чому наши воїн, під керіаництвом твоїх ставлеників залишають один населений пункт за другим.
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11.10.2024 09:49 Ответить
Все за того що не зробили свого часу аналіз сечії.
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11.10.2024 10:08 Ответить
А щось не сходиться з аналізом західних аналітиків, та ситуацією на фронті. Пуйло забив на Курщину. Нікуди не дінеться, а ще й тримає резерви ЗСУ потрібні тепер на Донбасі. Всі сили кинув за захоплення територій. Фронт під загрозою обвалу.
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11.10.2024 11:26 Ответить
Поэтому,ты *****...Угледар и каждый день *****... другие куски территорий...Шо през,шо главком...Друг друга стоят
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11.10.2024 14:59 Ответить
Так. Послабила. І що сирок ЗЕлений хоч одним кліщам кацапським ударив у фланг хоч раз чи цьому його не вчили у московському виші? Вчили та мабуть єрмак з пуйлом не велять
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11.10.2024 21:40 Ответить
 
 