РФ перебросила 50 тысяч военных в Курскую область, ослабив свои позиции на других направлениях фронта, - Сырский

Российские войска перебросили на Курское направление 50 тысяч военных, чем ослабили свои позиции в Запорожской, Херсонской и Краматорской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По словам Сырского, эти силы РФ перебросила с других фронтов, где велись наступательные действия. Такие действия привели к ослаблению российских группировок на других направлениях, в частности в Запорожской, Херсонской областях и на Краматорском участке фронта.

"Это облегчило нам условия для ведения оборонительной операции", - отметил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ночью 10 октября проект DeepState сообщил, что российские войска продавили левый фланг группировки Сил Обороны Украины в Курской области. Враг за последнее время стянул в этот район немало техники и живой силы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы взяли в плен двух россиян во время зачистки вражеской позиции. ВИДЕО