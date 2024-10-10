Бойцы взяли в плен двух россиян во время зачистки вражеской позиции. ВИДЕО

Бойцы взяли в плен двух россиян во время зачистки вражеской позиции на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевых действий и трофеизацией оккупантов опубликована в соцсетях. Судя по записи, бойцы убедили россиян сдаться, бросив им в тайник несколько гранат.

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