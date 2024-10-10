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Бойцы взяли в плен двух россиян во время зачистки вражеской позиции. ВИДЕО

Бойцы взяли в плен двух россиян во время зачистки вражеской позиции на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевых действий и трофеизацией оккупантов опубликована в соцсетях. Судя по записи, бойцы убедили россиян сдаться, бросив им в тайник несколько гранат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы пленили восьмерых оккупантов на восточном направлении. ВИДЕО

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армия РФ (19547) Донбасс (26956) боевые действия (4247) пленные (2166)


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"Забєрі мєня в свой плєн!" (с)
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10.10.2024 14:47 Ответить
от для чого це ти зараз віника заспівав?
тепер цей заразний мотівчик на під дня в голові буде грати
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10.10.2024 16:02 Ответить
Поражаюсь мужеству и выдержке наших защитников Украины. Ребята, берегите себя. Хоть и знаю, что война есть война и исход боя для отдельно взятого солдата непредсказуем.
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10.10.2024 15:01 Ответить
Тепер відгодують за державний кошт і обміняють.
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10.10.2024 15:19 Ответить
Зараза, тікети до накабздона пропали...
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10.10.2024 15:23 Ответить
Низький уклін козакам за їхню роботу. Слава ЗСУ!
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10.10.2024 17:45 Ответить
Довго тварюки опирались, але гранати виявились переконливим аргументом.
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10.10.2024 18:15 Ответить
І все ж таки витягли - а сарай здоровий - може інші вже у кобзона.
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10.10.2024 20:24 Ответить
Ну і дурні. Це дігноз. Навіщо?
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10.10.2024 23:25 Ответить
 
 